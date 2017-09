¿Qué pasaría si la temperatura del Antártico aumentara un grado?

(Tomada de la Red)

El aumento de la temperatura,a comsecuencia del cambio climático, que está sufriendo el planeta ya está teniendo un impacto en determinados ecosistemas de la Tierra, y uno de los más inmediato y alarmante es el del océano Antártico. Eventos recientes muestran que profundos cambios están ocurriendo en este ecosistema.Pero, ¿qué pasaría si su temperatura global aumentara un grado centígrado? Puede parecer poco, peo la temperatura, entendida como temperatura global, tiene efectos no poco importantes, indica Muy Interesante Esto es lo que se ha preguntado un grupo de investigadores, observando los impactos en un conjunto marino que ha calentado entre uno y dos grados centígrados. Lo denominan "el experimento más realista de calentamiento oceánico realizada hasta la fecha", y así lo atestigua el documento, publicado en la revista Current Biology.Así, Gail Ashton, del Centro de Investigación Medioambiental Smithsonian, y su equipo calentaron una zona de fondo marino alrededor de la Estación de Investigación de Rothera y observaron lo que sucedió. El resultado: los efectos del cambio climático superan con creces lo esperado.El experimento mostró que con un aumento de temperatura de un grado centígrado, la población de una sola especie pionera de bryozoa (Fenestrulina rugula) se disparó, y acabó dominando a la comunidad, conduciendo una reducción en la diversidad general de especies y uniformidad en el plazo de tan solo dos meses.Por otra parte, los individuos de un gusano marino, Romanchella perrieri, también crecieron a un tamaño promedio 70% más grande que los bajo condiciones ambientales.Después de calentar un fondo marino natural en el Océano Antártico, las tasas de crecimiento de un conjunto marino casi se duplicaronEl procedimiento que utilizaron fue desplegar paneles de asentamiento para calentar una fina capa de agua por uno o dos grados por encima de la temperatura ambiente.Esos aumentos en la temperatura global son los que se esperan dentro de los próximos 50 y 100 años, respectivamente.Después de calentar un fondo marino natural en el Océano Antártico por sólo uno o dos grados, los investigadores observaron grandes impactos masivos en un conjunto marino, ya que las tasas de crecimiento casi se duplicaron.Gail Ashton ha expresado su sorpresa ante los resultados del estudio: "No esperaba una diferencia tan significativa observable en comunidades de la Antártida. He pasado la mayor parte de mi carrera trabajando en climas templados donde las comunidades experimentan fluctuaciones de temperatura mucho mayores y no esperaba una respuesta tan exacta en tan solo un grado centígrado de cambio. "Además, las respuestas de los organismos a un aumento de temperatura de dos grados centígrados fueron aún más variables. Las respuestas de la tasa de crecimiento al calentamiento diferían entre especies, edades y estaciones. Las especies crecieron generalmente más rápido en un calentamiento propio del verano antártico.Sin embargo, diferentes respuestas entre las especies se observaron en marzo, cuando tanto la disponibilidad de alimentos para los alimentadores de suspensión y la temperatura ambiente disminuyó, tal como informan los investigadores.Predecir cómo los organismos y comunidades enteras responderán al cambio climático en el futuro sigue siendo un desafío importante. Los investigadores dicen que los hallazgos sugieren que el cambio climático podría tener efectos aún mayores sobre los ecosistemas marinos polares de lo que se había previsto.A medida que el planeta se calienta, habrá ganadores (como el Bryozoan Fenestrulina rugula), pero también perdedores.