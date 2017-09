¿Cuál es la tienda de moda masculina más cara del mundo?

(Tomada de la Red)

En el número 460 de Rodeo Drive, en Beverly Hills, se levanta desde 1976 The House of Bijan, considerada la tienda para hombres más lujosa del mundo.Suelos de mármol, carpintería fina y una araña de cristal decoran este pomposo espacio de la ciudad de Los Ángeles que combina calidad, excelencia, ostentación y exclusividad de sus productos. Unos simples calcetines pueden costar más de cien dólares (90 €), mientras que un traje supera con creces los 20.000 €.La boutique fue fundada por el diseñador de moda y fragancias iraní Bijan Pakzad, conocido simplemente como Bijan, quien empezó haciendo colecciones de temporada y guardarropas completos para bolsillos muy exclusivos de California, indica Muy Interesante Luego se atrevió también con los perfumes –su primer frasco cotiza por encima de 2.700 €–, e incluso llegó a acuerdos con Rolls-Royce –firma con la que desarrolló una colección exclusiva de treinta coches a partir de las ideas de sus clientes– y Bugatti –sacó una edición limitada de diez modelos, a precios de uno a 1,5 millones de euros–. Eso sí, no se puede pretender entrar directamente a la tienda.Desde su creación, en la fachada un cártel indica By appointment, es decir, que solo atienden con cita previa. Es un espacio para VIP que han pisado, entre otros, Obama, Tony Blair, Tom Cruise, Michael Jordan, Giorgio Armani o Carlos Slim.Por término medio, se estima que quien atraviesa sus puertas acaba gastándose unos 100.000 dólares.