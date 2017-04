Sony World Photo Awards 2017

(Tomada de la Red)

La mejor fotografía de EspañaEl fotógrafo Santos Moreno Villar ha sido elegido ganador del Spain National Award. Los National Awards son un programa global abierto a fotógrafos de todos los niveles cuyo objetivo es buscar la mejor fotografía hecha por un fotógrafo local en 65 países distintos. La imagen del valenciano Santos Moreno Villar titulada “Suffering” (Sufriendo), fue tomada en el cementerio musulmán de Potocari (Bosnia y Herzegovina) el 10 de julio, la víspera de la conmemoración del 21 aniversario de la masacre de Srebrenica. Jugando con la profundidad de campo y eligiendo el ángulo perfecto, el fotógrafo captura la silueta de una mujer acongojada que resalta entre las lápidas. El segundo y el tercer puesto del Spain National Award fueron otorgados a: Patricia Gutiérrez, por la imagen “Growing pains” y Carlos M. Almagro, por la imagen “Harmonious-disorder”.La mejor fotografía de Nueva ZelandaMiriam Strong ha sido nuevamente la ganadora en los National Awards de Nueva Zelanda. Los Sony World Photo Awards son los premios más populares de la fotografía ya que están abiertos a todo el mundo. En esta décima edición se han presentado 227.596 imágenes y han participado 66 países.La mejor fotografía de Arabia SaudíTodos estos son los primeros puestos en función del país al que representan y, como decimos, forman parte de los National Awards (dentro de la categoría Open). De Arabia Saudí la fotografía ganadora ha sido esta de Khalid Alsabat (Arabia Saudí).La mejor fotografía de TurquíaEmrah Karakoç (Turquía)La mejor fotografía de VietnamNgoc Mai Nguyen (Vietnam)La mejor fotografía de CanadáHarley Yang (Canadá)La mejor fotografía de IndonesiaFajar Kristianto (Indonesia)La mejor fotografía de NepalShashanka Chitrakar (Nepal)La mejor fotografía de VenezuelaKala Madriz (Venezuela)La mejor fotografía de HungríaSunrise at sea, Sergey Dibtsev (Rusia)La mejor fotografía de CroaciaPetar Sabol (Croacia)La mejor fotografía de Sri LankaDeveni Nishantha Manjula (Sri Lanka)La mejor fotografía de FilipinasMark Vicente (Filipinas)La mejor fotografía de LetoniaKaterina Annenkova (Letonia)La mejor fotografía de ChinaChun Kin Tong (China)La mejor fotografía de SingapurLester Koh (Singapur)Open Awards: ArquitecturaConcret Circle, Tim Cornbill (Reino Unido)Open Awards: CulturaTai Chi, Jianguo Gong (China)Open Awards: MejoradaHeart, Lise Johansson (Dinamarca)Open Awards: MovimientoSubmerged field, Camilo Díaz (Colombia)Open Awards: NaturalezaBorderline, Hiroshi Tanita (Japón)Open Awards: Vida salvajeFlamingos Soul, Alessandra Menizconzi (Suiza)Open Awards: RetratosMathilda, Alexander VinogradovOpen Awards: Naturaleza muertaSunrise at sea, Sergey Dibtsev (Rusia)Open Awards: Fotografía callejeraHalloween protagonists, Conctantinos Sofitiki (Grecia)Open Awards: ViajesGasing up at Roy’s, Ralph Graph (Alemania)