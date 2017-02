¿Pueden ser tóxicos los alimentos saludables?

(Tomada de la Red)

Alimentos saludables que no debemos comer en grandes cantidades. Esto es lo que sucede si te excedes.



Todos sabemos que devorar una caja entera de bombones de chocolate en una tarde es perjudicial para nuestra salud en general. Sin embargo, cuando se trata de alimentos más saludables, como las verduras o las frutas, pensamos que cuanto más comamos mejor; pero lo cierto es que ingerir demasiada cantidad de un alimento -aunque sea muy sano- puede ser igual de perjudicial para nuestro organismo. ¿Qué alimentos en grandes cantidades pueden ser tóxicos?





Espinacas, remolacha y acelgas



Las espinacas, hojas de remolacha y acelgas tienen altos niveles de ácido oxálico, un ácido orgánico fuerte que proporciona a algunas verduras un sabor ligeramente amargo. Si comes más de 3 kilogramos al día puede ser peligroso.



¿Qué puede provocar? Piedras en el riñón, dolor abdominal, baja presión arterial, convulsiones o temblores, vómitos, pulso débil...





Nueces de Brasil



Las nueces de Brasil pueden conducir a selenosis, por un exceso en la ingesta de selenio. Si comes más de 5 nueces de Brasil al día puede ser peligroso.



¿Qué puede provocar? Malestar estomacal, pérdida de pelo, fatiga, irritabilidad, diarrea, fragilidad en el cabello y las uñas, dientes con pérdida de color, problemas con el sistema nervioso, sabor metálico, mal aliento... Si la selenosis no se trata puede acabar en dificultades respiratorias, fallo del riñón o ataque al corazón.





Atún enlatado



El atún en conserva contiene más mercurio que cualquier otro pescado. Más de 3 a 5 latas de atún a la semana puede ser peligroso.



¿Qué puede provocar? Problemas de visión o de oído, falta de coordinación, debilidad muscular...





Nuez moscada



La nuez moscada contiene un compuesto llamado miristicina que en dosis altas puede ser venenoso. Tomar más de unas pocas cucharadas al día puede ser peligroso.



¿Qué puede provocar? Dolores de cabeza, náuseas, mareos, alucinaciones...





Patatas



Las patatas de tonalidad verdosa o verde contienen solanina, un alcaloide de la patata que en grandes cantidades puede ser tóxico. Ingerir alrededor de medio kilo de estas patatas puede ser peligroso.



¿Qué puede provocar? Vómitos, diarreas, paro cardiaco...





Frijoles rojos



Los frijoles rojos contienen una toxina llamada Fitohemaglutinina o PHA. Comer cualquier cantidad de frijoles rojos crudos puede ser peligroso.



¿Qué puede provocar? Náuseas severas y vómitos.





Agua



Consumir agua en exceso puede provocar una intoxicación por agua o hiperhidratación; el exceso de ingesta de agua diluye el sodio de la sangre. La ingesta recomendable de agua es de 2,2 litros para las mujeres y de 3 litros para los hombres.



¿Qué puede provocar la intoxicación por agua? Deterioro de la función cerebral, diarrea, vómitos, dolor de cabeza o náuseas.