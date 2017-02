Señales de que no estás saludable

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cuerpo es sabio; cada vez que algo no está bien, tu cuerpo tratará de enviarte una que otra señal para darte a conocer el problema.



¿Y entonces? Para empezar, de acuerdo a encuestas americanas, las mujeres odian ir al doctor por 2 razones: Siempre están ocupadas, o no pueden tomarse el día para ir a su clínica.



Y honestamente es mucho más fácil ignorar las señales hasta que solitas desaparezcan.



Pero recuerda: es súper importante un diagnóstico antes de que tenga el potencial de causar efectos más serios y, en ocasiones, irreversibles.



• Piernas inflamadas:



¿Tus extremidades inferiores se están viendo un poco más llenitas de lo normal? A esto se le llama edema y puede ser señal de un problema de tiroides (o incluso algo más serio con el corazón o riñones).



Lo más recomendable es agendar una cita con el doctor porque aunque los desórdenes de tiroides pueden tenerse bajo control, los tratamientos varían.



• Dedo anular muy largo:



¿Tu cuerpo te está dando información con la longitud de tus manos? Posiblemente varios investigaciones han descubierto que un dedo anular largo (el del anillo) podría ser señal de un gran peligro de osteoporosis, especialmente en las rodillas.



• Antojos de hielo:



Si te dan ganas de chupar hielo, así solito, es posible que tengas una deficiencia de hierro.



Y es que las personas que sufren una falta seria de hierro experimentan pica, un desorden que los hace tener antojos de cosas con ningún valor nutricional, específicamente hielo, aunque hay casos registrados de otros productos no alimenticios como papel o tierra.



• Arrugas en lugares raros:



Es cierto, la belleza es externa, pero en ciertas ocasiones, lo que sucede fuera de tu cuerpo, puede ser un indicador de lo que sucede dentro. Honestamente, la mayoría de tus arrugas sólo serán señal de envejecimiento, pero también podrían ser señal de presión alta.



Se ha descubierto que las arrugas en lugares no expuestos al sol pueden ser síntoma de hipertensión.



• Mal aliento:



El mal aliento crónico puede ser señal de gingitivitis. Y cuando no la tratas, puede volverse en algo más serio como una enfermedad de las encías, la cual, a largo plazo, podría provocar la caída de los dientes.



• Orina oscura:



Posiblemente sea un indicador de deshidratación, si es el caso, ¡toma agua! Pero si el color perdura, podría ser sangre en la orina, y en ESE caso podría haber un problema con los riñones o el hígado.



• Popó negra:



Si tu popó es negra, pueden ser dos cosas: hemorragia interna o úlcera en el estómago.



Cual sea el caso, es súper importante acudir con el médico ¡ya!