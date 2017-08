Visitan judíos lugar de culto en Jerusalén

JERUSALÉN, ISRAEL.(AP)

Cientos de judíos subieron el martes a un disputado lugar de culto en Jerusalén para conmemorar Tisha Be Av, un día de duelo por la destrucción de los templos bíblicos, dijo la policía.



El disputado complejo, conocido como Monte del Templo por los judíos y Noble Santuario por los musulmanes, está en el centro de recientes tensiones después de que Israel instaló, y más tarde retiró, detectores de metales en los accesos al complejo en respuesta al asesinato de los policías israelíes.



El recinto, que acoge las mezquitas Al Aqsa y Omar, está administrado por musulmanes y los judíos pueden visitarlo pero no rezar allí.



Nueve visitantes israelíes fueron expulsados del complejo el martes por incumplir las normas, explicó la portavoz de la policía, Luba Samri.



Otros tres judíos y un musulmán fueron detenidos tras una pequeña escaramuza, agregó.



Azzam Khateeb, director del Waqf, la autoridad musulmana que administra el sitio, dijo que 870 judíos visitaron el complejo. "Esto no tiene precedentes, es inaceptable y debería detenerse”, declaró.



El canciller palestino Riad Malki, quien habló en una reunión de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, denunció “el asalto anual masivo a Al Aqsa en ocasión del aniversario de la llamada destrucción del templo”.



El gran rabino de Israel, Yitzhak Yosef, dijo en un comunicado que los judíos que visitan el lugar “profanan su santidad” y violan la costumbre judía, que prohíbe visitar el lugar.