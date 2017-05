Esto es lo que sucede cuando bebes una copa de vino cada noche

(Tomada de la Red)

Tu corazón te lo agradecerá



Si bien, el vino no es un reemplazo para una dieta saludable cargado con todas las vitaminas y nutrientes que luchan contra las enfermedades, pero estudios han encontrado que ésta bebida posee beneficios para el sistema inmunológico.



"Los antioxidantes en el vino aumentan el colesterol HDL, el cual ayuda a prevenir ataques cardiacos y accidentes cardiovasculares, siento extremadamente saludable para el corazón, y también mantiene el sistema inmunológico fuerte", aseguró Kristine Arthur, internista en Orange Coast Memorial Medical Center en Fountain Valley, California.



Te mantendrás en tu peso



Aunque podría no ser la clave secreta para la pérdida de peso, estudios han demostrado que el resveratrol contenido en el vino puede ayudar a prevenir el aumento de peso. El resveratrol antioxidante puede realmente convertir "grasa mala" en "buena grasa". Pero atención estamos hablando de una copa pequeña por la noche.





Tendrás huesos más fuertes



Aunque sabemos que el consumo excesivo de alcohol tiende a asociarse con un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis (adelgazamiento y debilitamiento de los huesos), se han realizado estudios que muestran un aumento de la rotación ósea en mujeres menopáusicas que bebieron una copa por día en promedio. "Esta rotación ósea es un signo de remodelación ósea, que ayuda a construir hueso nuevo y prevenir la pérdida ósea", explicó el Dr. Arthur.



Es importante señalar que la actividad física regular también juega un papel crítico en mantener los huesos fuertes y saludables.



Tu cerebro estará saludable



Es un hecho que la función cerebral disminuye a medida que envejece. Pero una forma de mantenerlo en forma es bebiendo un vaso de vino por la noche. Un estudio realizado por la Universidad de Columbia analizó 1,416 personas y encontró que aquellos que disfrutaban de bebidas alcohólicas en cantidades moderadas experimentaban una disminución más lenta de la función cerebral que los no bebedores.



Podría mejorar tu visión



Lo sabemos, beber demasiado vino probablemente haga tu vista un poco borrosa, pero el consumo moderado ayudará tu visión a largo plazo. Un estudio islandés encontró que aquellos cuya bebida de elección era el vino eran un 43% menos propensos a desarrollar cataratas.