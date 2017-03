¿Las mujeres prefieren a los superhéroes?

(Tomada de la Red)

La respuesta científica a esta pregunta sería un impreciso "depende". Aunque es difícil generalizar en este tema, parece que muchas investigaciones llegan a la conclusión de que en general ellas eligen un tipo de hombre distinto dependiendo de la relación que quieran mantener, y no siempre se decantan por los rasgos varoniles y el carácter dominante.



El estudio más conocido en este sentido fue dirigido por la psicóloga Martie Haselton, de la Universidad de California, en Los Ángeles. El factor que surgió como decisivo fue el momento del ciclo menstrual en que se encontraban. En realidad, se trataba de un metaanálisis que valoraba otras investigaciones y que detectó el origen de las discrepancias de opinión respecto a su pareja en una misma persona.







Lo que ocurre es que, durante la ovulación, las mujeres preferirían a superhombres, o sea, a individuos que presenten un aspecto facial y corporal muy masculino –mandíbula fuerte y cuadrada, hombros anchos...– y con una personalidad competitiva. Según los investigadores que realizaron este metaestudio, se sienten entonces atraídas por futuros padres que pueden dar hijos fuertes y sanos para la lucha por la vida.







Sin embargo, durante el resto de los días del mes buscarían en su pareja características asociadas a la filiación y el cuidado de la prole: rostro redondeado, mirada tierna y tendencia al compromiso.







La hipótesis que defiende este estudio ha encontrado en el campo académico no pocos detractores, que aseguran que el comportamiento descrito sí se da en el mundo animal pero no puede aplicarse al de los seres humanos.