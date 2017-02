El síndrome de ovario poliquístico, ¿está afectando tu peso?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si has sido diagnosticada con Síndrome de Ovario Poliquístoco o SOP, notarás que los números de la báscula suben y suben… y tú no has hecho nada para merecer eso.



Esto, además de ser frustrante, desafortunadamente es completamente normal.



Las chicas con SOP casi siempre dicen que no pueden bajar de peso, cuando en realidad sí es posible, sólo que increíblemente difícil.



• Es más probable que seas resistente a la insulina:



El exceso de testosterona está relacionado con niveles altos a la resistencia de insulina, la cual hace que acumules más grasa, especialmente en el área del abdomen. Y una vez que empieces a subir de peso, la resistencia a la insulina incrementará, la cual promoverá la producción de testosterona. ¿Ves? Es un ciclo vicioso sin fin.



• Eres propensa a la depresión:



Las mujeres diagnosticadas con SOP tienen un mayor riesgo de desarrollar desórdenes de humor, incluyendo depresión. Y estar deprimida, como sabrás, no te pondrá en el humor correcto para comer bien o para hacer ejercicio.



Cabe mencionar que las chicas activas con SOP ganan más peso que aquellas sin, así que tienes todo en tu contra. Si no te pones las pilas, las probabilidades de que tú solita arruines tu peso, son altísimas.



• Tu metabolismo es muy lento:



Con SOP, el ritmo de tu metabolismo será más bajo que el normal. Para entenderlo mejor, las chicas con SOP necesitan 400 calorías menos en su dieta al día que aquellas que no sufren de este síndrome.



Todo esto para evitar el exceso de calorías que resulta en una acumulación excesiva de grasa.



• Tu cuerpo acumula más grasa:



Cuando una mujer sin SOP se levanta, quema grasa para tener energía hasta que desayuna. Desafortunadamente, la mujer con SOP no quema grasa en la mañana, lo que hace es programar su cuerpo para guardar esa grasa.



Esto quiere decir que debes trabajar el doble para quemar esa grasa y mantener un buen peso.



•Las hormonas de hambre se pondrán locas:



Cuando tienes SOP, las hormonas que regulan el hambre y sensación de saciedad, como la grelina y la leptina, no están al 100. Esto quiere decir que es más probable que sientas hambre cuando tu cuerpo ni siquiera necesite comida.



Obviamente esto es malo, tanto para tu salud, como para tu peso.