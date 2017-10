Puigdemont afirma que "nunca" abandonará el Gobierno de Cataluña

(SUN)

"Nunca abandonaremos el Gobierno y vamos a seguir trabajando", así lo afirmó el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una comparecencia ante la prensa en Bruselas en la que preguntó al Gobierno de Madrid si respetará el 21 de diciembre los "resultados mayoritarios de las fuerzas independentistas".



Puigdemont aseguró hoy que "nunca" abandonará el Gobierno de Cataluña, dijo que acepta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados, y pidió al Gobierno que haga lo mismo.



Agregó que hoy no se encuentra en Bruselas para solicitar asilo político a las autoridades belgas, sino por "libertad y seguridad".



"No estoy aquí para pedir asilo político. Estoy aquí en Bruselas como capital de Europa. No se trata de política belga. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad", afirmó Puigdemont durante una rueda de prensa.