Trump anunciaría mañana fin de DACA: Fox News

WASHINGTON D.C. (SUN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría el viernes una decisión que pone fin "tal como existe hoy" a DACA, un programa que protege a casi 600 mil inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos como niños, informó Fox News Channel, que citó a un alto cargo.



Durante su campaña electoral, Trump había prometido revertir todos los decretos sobre inmigración de su predecesor Barack Obama, incluida la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).



Los niños inmigrantes son conocidos familiarmente como los "Dreamers" (soñadores).



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo el miércoles que el DACA aún está sujeto a un proceso de “revisión muy largo”.



“Es algo que se sigue analizando y aún no se toma una decisión final”, subrayó.



Activistas en ambos bandos — así como algunas personas cercanas a la Casa Blanca — prevén que el presidente anuncie, incluso esta semana, que actuará para desmantelar el programa, tal vez con la suspensión de nuevas solicitudes y renovaciones.



Pero otros advierten que Trump sigue indeciso antes de que llegue la fecha límite del 5 de septiembre impuesta por un grupo de legisladores estatales republicanos, los cuales amenazan con impugnar el DACA en los tribunales en caso de que el gobierno no comience a desmantelarlo antes.



Para ganar más tiempo, funcionarios del gobierno han sopesado solicitarles a los legisladores que aplacen la fecha por varios meses, según dos personas con conocimiento de las conversaciones, las cuales hablaron bajo condición de guardar el anonimato debido a que no tienen autorización para tocar el tema de manera pública.



Dichas personas afirmaron que esa postergación es vista como una oportunidad para evitar forzar un polémico enfrentamiento migratorio en el Congreso al mismo tiempo que los legisladores intentan aprobar un nuevo acuerdo presupuestario, incrementar el techo de endeudamiento federal y proveer ayuda a los estados devastados por la tormenta tropical "Harvey".



Es posible que Ken Paxton, el secretario de Justicia de Texas que encabeza al grupo que amenaza con demandar, esté agobiado de trabajo en los próximos meses por los esfuerzos de recuperación de los daños causados por la tormenta, lo que proporciona una posible cobertura para la postergación.



Trump también podría simplemente ignorar el plazo, dejándoles el asunto al Congreso y los tribunales.



El gobierno de Trump ha estado dividido, como es costumbre, entre los de posturas más radicales contra la inmigración como el asesor Stephen Miller y el secretario de Justicia Jeff Sessions, quienes argumentan que el DACA es anticonstitucional, e individuos más moderados como la hija del mandatario Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, quienes quieren proteger a los llamados “dreamers”, según personas cercanas al gobierno.



El ex alto asesor de Trump, Steve Bannon, también lo exhortó a cumplir con su promesa de campaña de eliminar el programa.