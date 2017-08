Comienza juicio contra familiares de presidente de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA(AP )

Un tribunal guatemalteco inició el jueves el juicio contra el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales por supuestos delitos de corrupción.



José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario, es juzgado por presunto fraude mientras que su hermano Samuel Morales está procesado por el mismo delito y por supuesto lavado de dinero.

Un total de 25 personas están implicadas en el caso, entre ellas Anabella de León, ex titular del Registro de la Propiedad, donde se habría cometido el fraude.



Según la acusación de la fiscalía los Morales habrían participado en la falsificación de facturas y cotizaciones para la realización de un evento que se pagó pero que no se habría realizado. Los hechos se produjeron en 2013, cuando Morales aún no era presidente.



El hijo de Morales aceptó los hechos pero aseguró que se trató de un error.



El inicio del juicio tiene lugar días después de la tensión generada entre el presidente Morales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).



El mandatario había declarado persona no grata a su titular, Iván Velásquez, por considerar que se había excedido en su mandato pero la Corte Constitucional canceló tal declaración así como la orden presidencial de expulsar a Velásquez.



El trabajo de la Cicig fue clave para enjuiciar a los familiares de Morales.