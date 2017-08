Amenaza México con abandonar negociación

WASHINGTON, D.C()

México no seguirá renegociando el TLC si el presidente de EU, Donald Trump, cumple su amenaza de iniciar el proceso de salida del Tratado como forma de presión hacia México y Canadá.



"No", contestó Luis Videgaray, canciller mexicano, ante la pregunta de si el País estaba dispuesto a continuar en la mesa de diálogo si Trump invocaba el Artículo 2205 del acuerdo trilateral para terminarlo.



"Creemos que no sería la ruta correcta o una ruta viable dar por terminado el Tratado justo cuando estamos en un proceso de renegociación", sostuvo, tras una reunión en la Casa Blanca con funcionarios de la Administración Trump a la que también acudió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



Ayer, en un discurso en Missouri, Trump volvió a amenazar con salirse del Tratado.



"México no está feliz, y por eso les dije: Hicieron mucho dinero durante muchos años y todo el mundo los dejó solos y vamos a cambiar ese acuerdo", advirtió el mandatario estadounidense.



La Ronda 2 de renegociación del TLC inicia mañana en la Ciudad de México.