Restos de Isabel Celis localizados casi cinco años después de la desaparición

PHOENIX, Arizona(GH)

El jefe de la policía de Tucson, Chris Magnus, dijo que los restos humanos encontrados en una parte remota del condado de Pima pertenecen a Isabel Celis, una niña que desapareció en 2012 a la edad de 6 años.



"La muerte de un niño es una pérdida para la familia y toda la comunidad", dijo el jefe de policía Chris Magnus reporta 12 News.











La policía dice haber investigado más de 2 mil 200 pistas desde la desaparición de la niña hace casi cinco años. La investigación sigue activa mientras la policía busca a un sospechoso.



Magnus dijo que la policía no podía compartir detalles específicos sobre la ubicación o el tiempo en que se encontraron los restos porque la investigación continúa. Él dijo que el descubrimiento de los restos no fue "casualidad", pero se negó a entrar en más detalles.



"Este es un paso muy importante en el caso", dijo.



Sin embargo, agregó que este no es el final de la investigación.



Celis desapareció el 20 de abril de 2012, después de irse a dormir en la casa de su familia cerca de Broadway Boulevard y Craycroft Road.



A pesar de las extensas búsquedas de agentes de la ley, investigadores privados, familiares y amigos, todas las pistas no dieron con la menor.