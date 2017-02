Agente de EU escribe libro sobre captura de "El Chapo"

NUEVA YORK, EU(AP )

Un ex agente federal estadounidense que ayudó a capturar al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán está trabajando en un libro sobre la operación.



La editorial HarperCollins le dijo a The Associated Press este martes que el funcionario de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que escribe bajo el seudónimo Cole Merrell, está colaborando con el escritor Douglas Century en el libro "Hunting El Chapo" ("Cazando a El Chapo"). El libro será lanzado el 17 de octubre. Entre las obras previas de Century están "Barney Ross" y "Street Kingdom".



De acuerdo con la editorial, "Hunting El Chapo" ofrecerá un recuento "cinematográfico" de la investigación y captura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera en el 2014. El Chapo se escapó en el 2015, fue recapturado el año pasado y se le extraditó a Estados Unidos este mes.