Venezuela detiene a 2 ex ministros de Petróleo por corrupción

CARACAS (AP )

Dos de los hombres que hasta hace poco dirigieron la industria petrolera de Venezuela fueron detenidos el jueves como parte de una amplia investigación sobre presuntos actos de corrupción en la industria del crudo en la nación sudamericana.



El fiscal general Tarek William Saab informó el jueves en rueda de prensa que las autoridades arrestaron a Nelson Martínez y Eulogio Del Pino, ambos ex ministros del Petróleo y ex presidentes de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), bajo sospecha de malversación de fondos públicos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.



Del Pino y Martínez, que fueron capturados en horas de la madrugada del jueves por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, alcanzaron las máximas posiciones en la industria petrolera durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien llegó al poder en 2013.



Del Pino fue reemplazado la semana pasada por el mayor general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, quien recibió la misión de reestructurar la petrolera y acabar con grupos mafiosos que estarían operando en sus entrañas.



Maduro ordenó una investigación en la industria petrolera en momentos en que la caída de los precios internacionales del crudo ha generado una grave crisis financiera en el país sudamericano, que recibe cerca de 96% de sus ingresos en divisas por la venta del petróleo.



El mandatario venezolano, que enfrenta desde hace meses críticas dentro y fuera de Venezuela por el trato que ha dado a opositores políticos, ha dicho repetidamente que no va a proteger de la cárcel a ningún funcionario que haya cometido delitos de corrupción, aun cuando tengan vínculos cercanos con el gobierno socialista.



Desde agosto pasado, las autoridades venezolanas han arrestado a unos 65 gerentes vinculados a casos de corrupción. Entre ellos están altos directivos de PDVSA y de filiales en Venezuela y Estados Unidos.



Martínez es un químico graduado en gerencia tecnológica del Instituto Tecnológico de Massachusetts y se desempeñó como presidente de Citgo desde 2013 hasta enero de 2017. Las autoridades lo acusaron de presuntos delitos de corrupción relacionados con la firma de contratos en condiciones desventajosas para la filial estadounidense de PDVSA, que opera tres refinerías en Illinois, Texas y Luisiana con una capacidad de 749 mil barriles por día.



La semana pasada, las autoridades arrestaron a seis altos ejecutivos de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, de los cuales cinco tienen doble nacionalidad venezolana-estadounidense. El fiscal general mencionó que los detenidos mencionaron directamente a Martínez

Entre las irregularidades detectadas en Citgo está la firma el 15 de julio de un acuerdo para refinanciar los programas de bonos 2014 y 2015 por hasta cuatro mil millones de dólares. El documento establecía condiciones de préstamo desfavorables para PDVSA, ofreciendo como garantía a la propia Citgo, lo que ponía en riesgo la estabilidad de la empresa, se informó.



El acuerdo fue suscrito sin el respaldo del gobierno venezolano, dijo el fiscal general.



Al ex ministro Del Pino, por su parte, se le vincula con la alteración intencionada de cifras fiscalizadas de producción de crudo entre los años 2014 y 2017 mientras se desempeñaba en la dirección ejecutiva de exploración y producción de la división de PDVSA en Punta de Mata en el estado oriental de Monagas.



Del Pino también fue citado como responsable de daños a la empresa en la trama de corrupción en PetroZamora, empresa mixta del estado occidental del Zulia en la que participan como socios la compañía rusa Grazprombank y PDVSA. En PetroZamora se perdieron 15 mil 700 barriles diarios de crudo entre los años 2015 y 2017. El daño patrimonial sería de unos 500 millones de dólares, según cifras preliminares.



Saab ha dicho que en PetroZamora los gerentes incluso reportaron emergencias "ficticias" con el propósito de justificar el otorgamiento irregular de órdenes de compra de bienes y servicios.



En relación a PetroZamora han sido detenidos 16 gerentes de la división occidente de la petrolera estatal.