Genealogista dice que la novia del príncipe Harry desciende de rey inglés

WASHINGTON D.C. (AP)

La novia del príncipe Harry, Meghan Markle, puede tener un poco de sangre real después de todo.



Un investigador estadounidense que se especializa en encontrar a los descendientes estadounidenses de monarcas británicos dijo este jueves que Markle es descendiente directo del rey Eduardo III de Inglaterra, que gobernó desde 1327 hasta 1377. El genealogista, Gary Boyd Roberts, señala que ella y Harry son primos diecisieteavos.



Markle, de 36 años, no se conocerá formalmente como princesa Meghan cuando se case porque no es de nacimiento real, aunque se convertirá en Su Alteza Real la Princesa Henry de Gales.



Roberts está afiliado a New England Historic Genealogical Society, con sede en Boston, una de las principales organizaciones genealógicas del mundo.



Declaró que el linaje real de Markle proviene del reverendo William Skipper, quien llegó a Nueva Inglaterra en 1639. Es un antepasado del padre de Markle.