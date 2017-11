La Casa Blanca está discutiendo un plan para reemplazar a Tillerson

WASHINGTON D.C. (AP)

La Casa Blanca está discutiendo un plan para reemplazar al secretario de Estado Rex Tillerson con el director de la CIA, Mike Pompeo.



Eso es según dos funcionarios del gobierno. No estaban autorizados a hablar públicamente sobre el pensamiento interno y hablaron bajo condición de anonimato.



Funcionarios estadounidenses e individuos familiarizados con los planes de la Casa Blanca han hablado sobre la posibilidad de una gran sacudida en el equipo de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump. Pero el momento de tal cambio no está claro.



Tampoco está claro si se ha contactado a Pompeo sobre la remodelación del Gabinete, pero otro funcionario del gobierno dijo que está dispuesto a aceptar el cargo.



Un alto funcionario de la administración que habló recientemente con Tillerson dice que el ex CEO de Exxon Mobil se sintió seguro en su puesto y se centró en su reorganización del Departamento de Estado y otros asuntos de diplomacia.