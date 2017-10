Hawái: Ordenan a hombre que escriba cosas buenas a ex novia tras decirle ofensas

HAWÁI(SUN)

Una jueza en la isla hawaiana de Maui ha emitido una sentencia poco ortodoxa para un hombre que no impugnó haber violado la restricción que le impide ponerse en contacto con su ex novia.



La jueza Rhonda Loo ordenó el viernes a Daren Young que escriba 144 elogios sobre su ex novia, en respuesta a los 144 mensajes de texto "desagradables" y llamadas que se le acusa de haberle enviado.



"Por cada cosa desagradable que dijiste sobre ella, vas a decir algo bueno", le dijo Loo a Young.



A Young, de 30 años, le dieron tiempo para pasar 157 días en la cárcel antes de ser sentenciado, informó Maui News.



También pasará dos años en libertad condicional, y será multado con 2 mil 400 dólares y 200 horas de servicio comunitario.



"Es tan infantil pensar que un hombre adulto puede estar tan feliz", dijo Loo.



Young le dijo a Loo que no volverá a acercarse a la ex novia y que seguirá adelante con su vida.



Buscó la orden de protección, que se emitió el 22 de febrero. Se le ordenó no contactarla, incluso por teléfono.



Pero dos meses después, Young llamó y le envió un mensaje de texto 144 veces en un período de tres horas, dijo la policía.



"No sé si debería cortarte los dedos o quitarte el teléfono para que dejes de enviar mensajes de texto", le dijo Loo a Young.



"Probablemente no deberías conseguir un teléfono, punto. Espero que ella haya cambiado su número".