La misteriosa causa de la muerte de una joven modelo rusa

Vlada Dziuba, modelo rusa de 14 años de edad, falleció el pasado viernes en un hospital de Shangai, China, a causa de una meningitis agravada.Distintos medios locales señalaron que la joven murió tras haber participado en un desfile en China.La modelo fue hospitalizada luego de colapsar en el desfile de la Semana de la Moda de Shanghái.El padecimiento por el que habría muerto pudo ser causado por diversos microorganismos, entre los que se incluyen bacterias, virus y hongos.El doctor José Manuel Navarro Castañeda, neurólogo del Hospital San José del Tecnológico de Monterrey, define a la meningitis como una infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal (meninges), lo que ocasiona que se obstruya el flujo sanguíneo hacia el cerebro, poniendo en riesgo el desarrollo y la vida de quienes la padecen.Existen factores de riesgo para la meningitis, como un sistema inmune debilitado, el estado nutricional o la inmadurez. "Los pacientes presentan una rigidez en la región cervical y la espalda", sostiene el neurólogo.El especialista afirma que cuando la meningitis es bacteriana, la bacteria Neisseria Meningitidis es la que ataca al organismo. Puede producir daños cerebrales, sordera o discapacidad de aprendizaje en un 10 a 20% de los supervivientes.La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una forma menos frecuente, pero aún más grave de enfermedad meningitis es la septicemia meningocócica, que se caracteriza por una erupción cutánea hemorrágica y colapso circulatorio rápido.Las secuelas que puede ocasionar la meningitis no atendida debida y oportunamente, incluyen parálisis cerebral, parálisis de pares craneales, atrofia cerebral, ceguera, sordera, déficit mental, alteraciones en el desarrollo neurológico, hidrocefalia, crisis convulsivas y la muerte.Este lunes varios medios rusos aseguraron que Vlada Dziuba trabajaba en condiciones muy precarias, ya que la joven, quien participó en la Semana de la Moda de Shanghái, no tenía seguro médico y tenía que pagar todo gasto relacionado con sus desplazamientos y alojamiento.Contrario a los diversos reportes, la agencia ESEE, para la que trabajo la modelo, asegura que la joven falleció debido a una septicemia, que es una forma de infección sanguínea, y no por una meningitis agravada derivada del agotamiento.