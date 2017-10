Manafort y Gates se declaran inocentes tras arresto

WASHINGTON D.C. (AP)

El ex presidente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, y su socio comercial, Rick Gates, se han declarado inocentes luego de su arresto por cargos relacionados con conspiración contra Estados Unidos y otros delitos graves.



Los cargos son los primeros del abogado especial que investiga la posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia.



Manafort y Gates comparecieron ante un juez federal este lunes en Washington.



Se les acusa de 12 cargos combinados, que incluyen conspiración para lavar dinero, agente no registrado de un director extranjero, declaraciones falsas y engañosas, declaraciones falsas y siete cargos por no presentar informes de bancos extranjeros y cuentas financieras.



La Casa Blanca aleja a Trump de las acusaciones de Mueller



La Casa Blanca alejó a Donald Trump de las acusaciones de Mueller, dice que "la mayoría" de las supuestas actividades tuvieron lugar antes de la campaña de 2016.



La portavoz de la Casa Blanca declaró que el presidente Donald Trump no está planeando "ningún cambio" con el consejero especial Robert Mueller.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, respondió el lunes a una pregunta sobre si el presidente está considerando despedir a Mueller.



Ella dijo que "no hay intención o plan para hacer ningún cambio con respecto a un abogado especial".



Sanders también informó que la Casa Blanca espera que la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 "concluya pronto".



La investigación dio como resultado sus primeros cargos este lunes, cuando un ex asesor de campaña del presidente Donald Trump admitió haber mentido al FBI sobre sus contactos con los rusos.



Por separado, el ex presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, y un ex socio comercial de Manafort fueron acusados de cargos graves de conspiración contra los Estados Unidos y otros cargos.







Se entrega a las autoridades ex jefe de campaña de Trump



La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos reveló el lunes sus primeros blancos, cuando Paul Manafort, exjefe de la campaña del presidente Donald Trump, se entregó a las autoridades acusado de cargos que incluyen conspirar contra el país, lavado de dinero y otros.



También el lunes se dio a conocer que el ex asesor de campaña George Papadopoulos admitió que le mintió al FBI sobre sus contactos con rusos.



La admisión de culpa de Papadopoulos representa la primera instancia penal que cita interacciones entre asociados de la campaña de Trump e intermediarios rusos durante la campaña.



Los cargos contra Manafort y su antiguo socio Rick Gates son los primeros derivados de la investigación que encabeza Mueller sobre lazos entre la campaña de Trump y Rusia.



La imputación contra Manafort y Gates presentada en una corte federal en Washington los acusa de manejar decenas de millones de dólares en pagos a través de compañías y bancos extranjeros.



Manafort y Gates se entregaron a las autoridades federales y se espera comparezcan ante la corte más tarde el lunes para enfrentar los cargos.



La imputación detalla 12 cargos, incluyendo conspiración contra Estados Unidos, conspiración para lavar dinero, actuar como un agente extranjero no registrado y varios relacionados con no reportar cuentas bancarias en el extranjero.



El documento dice que el dinero fue movido a través de cuentas bancarias ocultas en Chipre, San Vicente y las Granadinas y las Islas Seychelles.



En total, más de 75 millones de dólares pasaron por esas cuentas.



Manafort está acusado de lavar más de 18 millones.



Manafort, de 68 años, fue despedido como jefe de la campaña de Trump en agosto tras conocerse que había orquestado una operación encubierta de cabildeo en favor de intereses pro rusos en Ucrania.



The Associated Press reportó que Manafort representó además a un millonario ruso hace un decenio con el interés de promover los intereses del presidente ruso Vladimir Putin.



La Casa Blanca no ha comentado al respecto.



El presidente Trump escribió el lunes en Twitter: “Lo lamento pero esto fue muchos años antes de que Paul Manafort fuera parte del a campaña de Trump.



Pero ¿por qué la corrupta Hillary y los demócratas no son el foco?”.



Y en otro tuit agregó: “Además, ¡NO HAY COLUSIÓN!”.



Mueller fue designado como fiscal especial en mayo para dirigir la investigación del Departamento de Justicia sobre si el Kremlin trabajó con asociados de la campaña de Trump para interferir con las elecciones presidenciales.



El nombramiento se produjo una semana después del despido de James Comey, que como director del FBI dirigía la investigación, y siguió además la decisión meses antes del secretario de Justicia Jeff Sessions de recusarse de la pesquisa.



Los investigadores se han centrado en asociados como Manafort, cuya casa fue allanada en julio por agentes federales en busca de documentos bancarios internacionales y de impuestos, y el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, que se vio obligado a renunciar en febrero luego que funcionarios de la Casa Blanca dijeron que les mintió sobre su conversación con el embajador ruso en Estados Unidos.



La pesquisa de Mueller ha alcanzado también la Casa Blanca, con el fiscal examinando las circunstancias del despido de Comey.



Los investigadores han solicitado numerosos documentos de la Casa Blanca sobre importantes acciones desde que Trump asumió la presidencia y han entrevistado a numerosos funcionarios y exfuncionarios.



La declaración de culpabilidad de Papadopoulos ocurrió el 5 de octubre y fue dada a conocer el lunes.



El documentos en la corte, admitió haber mentido sobre la naturaleza de sus interacciones con “extranjeros” que él pensó tenían conexiones estrechas con altos funcionarios del gobierno ruso.



Papadopoulos se declaró culpable de mentirles a agentes federales que trabajan para el fiscal especial Mueller sobre sus contactos con varios rusos que estaban ofreciendo información sobre la rival demócrata de Trump, Hillary Clinton.