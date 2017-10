Paul Ryan evita comentar sobre acusaciones hacia Manafort y Rick Gates

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente de la Cámara, Paul Ryan, no ha comentado sobre las acusaciones hacia el ex presidente de campaña del presidente Donald Trump y un asociado.



Ryan dijo en una entrevista de radio en la WTAQ en su estado natal de Wisconsin que no tiene nada que decir al respecto, aparte de que "nada va a descarrilar lo que estamos haciendo en el Congreso porque estamos trabajando para resolver los problemas de las personas". "



Ryan estaba discutiendo el esfuerzo republicano para revisar el código tributario.



Paul Manafort y Rick Gates fueron acusados este lunes de cargos graves de conspiración contra Estados Unidos y otros cargos, como parte de la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.



Varios comités del Congreso también están investigando la interferencia.