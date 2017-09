Trump ataca a la alcaldesa de San Juan

BRANCHBURG, Nueva Jersey(AP )

El presidente Donald Trump fustigó el sábado a la alcaldesa de San Juan en una guerra de palabras en torno a las tareas de recuperación después del paso del huracán María por el territorio estadounidense.



En una serie de tuits, Trump atacó a la alcaldesa capitalina Carmen Yulin Cruz por criticar al gobierno en Washington por su falta de respuesta al huracán. Cruz ha dicho que el gobierno “nos está matando con su ineficiencia”.



“Quieren que otros hagan por ellos lo que debería ser un esfuerzo de la comunidad. 10.000 trabajadores federales ahora en la isla realizan una labor fantástica”, escribió Trump.



Dijo que el huracán “destruyó totalmente” Puerto Rico y que “los militares y rescatistas, a pesar de falta de electricidad, caminos, teléfonos, etc., han realizado un trabajo fantástico”.



Al poco tiempo la alcaldesa respondió al ataque del presidente Trump al pedir por un enfoque más unido para ayudar a las personas en la isla.



Cruz publicó en su cuenta de Twitter, tanto en inglés como en español, tuits que decían “La meta es sólo una: salvar vidas este es el momento para demostrar de qué estamos hechos. No podemos distraernos con nada más”.



Los tuits del sábado por la mañana incluyeron fotografías de la alcaldesa reuniéndose con las víctimas del huracán y con rescatistas. En una de las imágenes se le puede ver con la mitad del cuerpo sumergido en agua confortando a una víctima.



No mencionó a Trump directamente, pero los tuits fueron publicados a casi menos de una hora después de que el mandatario estadounidense indicara que la alcaldesa tiene “mediocre capacidad de liderazgo” y que “otros en Puerto Rico que no pueden conseguir que sus trabajadores ayuden”.



Trump también dijo que la alcaldesa “fue muy elogiosa hace apenas unos días”, pero “ahora los demócratas le han dicho que debes ser mala con Trump”.