Trump tuitea que vio "horror y devastación" en Texas

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump tuiteó el miércoles que vio “de primera mano el horror y la devastación” tras el paso de la tormenta “Harvey” en Texas, a pesar de que en realidad vio escasos daños a su paso por Corpus Christi.



“¡Mis sentimientos están con el gran pueblo de Texas!”, tuiteó el mandatario.



En realidad vio, desde el interior de su limusina, muy pocos daños: Algunos ventanales cubiertos con tablas de madera, algunos árboles derribados y una que otra cerca doblada. Fue en su limusina del aeropuerto a una estación de bomberos.



El presidente intencionalmente no fue al epicentro de la tormenta a fin de no perturbar las labores de rescate. También estuvo en Austin, donde se reunió con funcionarios en el centro de manejo de emergencias del estado.



El gobernador Greg Abbott, un republicano, dijo que Trump mostró "una auténtica compasión” en el breve vuelo a Austin, cuando vio imágenes de video de las inundaciones en Houston.



"El presidente está sumamente acongojado por lo que vio”, dijo Abbott.



Pero Ari Fleischer, quien fue secretario de prensa bajo la presidencia de George W. Bush, dijo que a Trump le faltó “empatía hacia quienes están sufriendo”.



Trump regresará a la zona el sábado a fin de inspeccionar los daños y reunirse con sobrevivientes, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.



El presidente prometió que su gobierno hará todo a su alcance para impulsar la recuperación de la región.



“Les ayudaremos a retomar sus vidas inmediatamente", dijo Trump a la multitud frente a la estación de bomberos en Corpus Christi, a unos 48 kilómetros (30 millas) de donde la tormenta hizo impacto el viernes.



Trump está deseoso de dar la imagen de una adecuada respuesta del gobierno al desastre, pero perdió varias oportunidades de expresar su empatía con los que sufren.



No mencionó a los muertos ni a los damnificados por la tormenta. Lucía eufórico por la atención que le prestaba la multitud de simpatizantes frente a la estación de bomberos.



“¡Qué multitud! ¡Qué gran concurrencia!” gritó el presidente al ver a la multitud que lo aplaudía.