Al menos 5 muertos al estallar un coche bomba en Somalia

MOGADISCIO, Somalia (AP)

Al menos cinco personas murieron y 13 resultaron heridas el domingo al estallar un coche bomba cerca de una comisaría en la capital de Somalia, según la policía. La explosión acabó con un mes de calma relativo en Mogadiscio, que suele ser blanco de ataques del grupo extremista Al Shabab.



La explosión cerca de la comisaría de Wabery, junto a la transitada carretera de Maka Akmukarramah, podría haber sido un ataque suicida, indicó el capitán Mohamed Hussein a The Associated Press.



Al Shabab, vinculado a Al Qaeda, suele realizar ataques con bombas en la ciudad contra objetivos destacados como hoteles y controles de seguridad.



La mayoría de las víctimas del ataque del domingo eran civiles.



En un primer momento se desconocía el objetivo exacto del ataque. La detonación ocurrió en un atasco de tránsito mientras varios soldados registraban vehículos en una intersección cercana.



Hacía un mes que no se registraba una explosión de este tipo en Mogadiscio, según indicó el primer ministro, Hassan Ali Khaire.



En el lugar del ataque, rescatistas y civiles cargaban cuerpos ensangrentados y personas heridas para llevarlos a hospitales.