Congreso de EU deja fuera la partida para construir muro

WASHINGTON D.C. (AP)

Republicanos y demócratas han llegado a un acuerdo sobre un plan de un billón de dólares que financiará al gobierno hasta septiembre.



El acuerdo niega dinero para el muro fronterizo del presidente Donald Trump y rechaza sus recortes a los programas nacionales populares.



La medida de financiación del resto del año presupuestario 2017 también elimina los recortes a la investigación médica y las subvenciones de infraestructura.



Trump obtuvo mil 500 millones de dólares para medidas de seguridad fronteriza, como camas adicionales de detención. Y obtuvo un pago inicial de 15 mil millones de dólares por sus esfuerzos para fortalecer a los militares.



La medida está asegurada de ganar el apoyo bipartidista en los votos esta semana. La Cámara de Representantes y el Senado tienen hasta la medianoche del viernes para aprobar la medida y así evitar un cierre del gobierno.







El principal demócrata en el Senado está dando la bienvenida al acuerdo sobre una factura de un billón de dólares para financiar al gobierno hasta septiembre.



El senador Chuck Schumer de Nueva York dice que el pacto es un "buen acuerdo para el pueblo estadounidense, y toma la amenaza de un cierre del gobierno fuera de la mesa".



El proyecto de ley rechaza la solicitud del presidente Donald Trump de un pago inicial para la construcción de un muro en la frontera con México. Trump dijo repetidamente durante la campaña que México pagará la factura por el muro y México dice que no lo hará.



Schumer dice que la medida asegura que "los dólares de los contribuyentes no se utilizan para financiar un muro fronterizo ineficaz". También dice que se han omitido las disposiciones de política no relacionadas y que el proyecto de ley financia la investigación médica, la educación y la infraestructura.