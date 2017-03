Incendio provoca derrumbe de puente carretero de Atlanta

ATLANTA(WSB)

Un enorme incendio provocó este jueves el derrumbe de un puente carretero en plena hora pico en Atlanta, minutos antes de que testigos señalaran que la policía suspendió el tránsito y desvió a los vehículos para alejarlos de la estructura.Sin embargo, las autoridades indicaron que no hubo lesionados a pesar de las espectaculares imágenes de enormes lenguas de fuego e inmensas columnas de humo.Foto: APEl periódico The Atlanta Journal-Constitution reportó (http://on-ajc.com/2nl88ef ) que el incendio duró más de una hora abajo de la Interestatal 85 con dirección Norte, cerca de Piedmont Road.La interestatal, una de las arterias principales del Sur de Estados Unidos y que atraviesa el corazón de Atlanta, fue cerrada de forma indefinida.Se desconoce de inmediato el impacto que tendrá en el tránsito a largo plazo, pero el tráfico estuvo a vuelta de rueda en las calles aledañas la noche del jueves, mientras la policía buscaba rutas alternas.Foto: APEl Departamento de Transporte advirtió a todos los conductores que se mantengan alejados de la I-85.La testigo All Rose Diggs dijo al diario que vive a menos de kilómetro y medio (una milla) del lugar del incendio, pero que no podía llegar a casa debido a las saturadas calles. Dijo que le pidieron que caminara pese a que está discapacitada, "pero llueve y es de noche".El capitán de la Patrulla Estatal de Georgia, Mark Perry, dijo al periódico que la agencia desconoce la causa del fuego, pero que no se sospecha de un acto terrorista.El gobernador Nathan Deal dijo a la prensa que el fuego pudo haberse originado al incendiarse material de PVC. "No sé por qué lo hicieron o cuál fue el origen. Pero esas son preguntas que esperemos sean respondidas al menos mañana temprano".Deal añadió que "por lo que yo sé no hay personas lesionadas a causa de este incendio en el puente".Foto: AP