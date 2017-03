EU y Turquía no se ponen de acuerdo sobre curdos

ANKARA, Turquía(AP)

Estados Unidos y Turquía no pudieron ponerse acuerdo sobre el papel de los curdos en la lucha contra el grupo Estado Islámico, aunque el secretario de Estado Rex Tillerson afirmó que ambas partes están estudiando "una serie de opciones y alternativas".



Mientras Estados Unidos prepara un operativo para retomar Raqqa, ciudad que el EI considera su capital en Siria, Estados Unidos y Turquía no se ponen de acuerdo sobre quién debe combatir. Turquía quiere que Estados Unidos se pliegue a sus fuerzas militares y otras afines en Siria, pero Estados Unidos ha estado respaldando a combatientes curdos sirios que han probado ser la fuerza terrestre más efectiva en contra del EI.



"Déjenme ser muy franco: Estas no son decisiones fáciles", dijo Tillerson en Ankara. "Son decisiones difíciles que tienen que tomarse".



Las autoridades turcas consideran que la fuerza curda siria, conocida como YPG, es un grupo terrorista que amenaza la seguridad de Turquía.



Estados Unidos no ha anunciado formalmente una decisión sobre quién participará en la lucha por Raqqa. Pero todo parece indicar que Estados Unidos seguirá apostando a los curdos. En días recientes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron en avión a cientos de efectivos curdos-sirios, junto con asesores militares estadounidenses, a una zona detrás de línea enemiga, como preparativo para reforzar la ofensiva en Raqqa.



Tillerson dijo que él y el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía Mevlut Cavusoglu habían explorado "una serie de opciones y alternativas" para el operativo, pero dieron a entender que no se habían puesto de acuerdo. Agregó que ambos países seguirían trabajando para resolver el asunto e insistió que "no hay diferencia alguna" entre los aliados en cuanto a su determinación conjunta para derrotar al EI.



Pero Cavusoglu, parado al lado de Tillerson, advirtió que el apoyo que Estados Unidos ha brindado a las fuerzas curdas sirias en el pasado ya ha dañado las relaciones entre ambos países. También acusó a Estados Unidos de usar una organización terrorista para combatir a otra.



"Ha afectado negativamente el sentir del pueblo turco hacia Estados Unidos", dijo Cavusoglu en turco.