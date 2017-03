Aprueban derogar ley transgénero en Carolina del Norte

RALEIGH, Carolina del Norte(AP)

La legislatura de Carolina del Norte aprobó el jueves un proyecto que deroga la polémica "ley del baño" para la gente transgénero y lo envió al gobernador para su sanción.



El gobernador demócrata Roy Cooper ha dicho que apoya la medida, la que fue aprobada rápidamente por las dos cámaras tras alcanzar un acuerdo la noche anterior.



No todos están complacidos con el acuerdo. La derecha hubiese preferido mantener la ley actual, conocida por la sigla HB2. Los grupos gay creen que la norma que la reemplaza aún admite la discriminación.



Horas después del anuncio del acuerdo, el miércoles por la noche, una docena de activistas gay se reunieron frente a la mansión del gobernador en Raleigh, donde Cooper reunió a los demócratas para exhortarlos a apoyar la medida.



Cooper fue elegido por estrecho margen con apoyo de la comunidad LGBT con la promesa de derogar la HB2, llamada "ley del baño" porque obliga a las personas transgénero a usar el baño correspondiente a su sexo de nacimiento en escuelas y lugares públicos.



"El acuerdo no es perfecto, pero deroga HB2 y empieza a restablecer nuestra reputación", dijo Cooper.



La NCAA, organismo rector de los deportes universitarios, dijo que no se elegirán sitios en Carolina del Norte para disputar eventos de campeonatos de 2018 a 2022 "de no haber cambios" en HB2, que considera una ley discriminatoria. La NCAA dijo que esta semana empezarán a tomarse decisiones sobre los eventos, las que serán anunciadas en abril. Las ciudades, escuelas y grupos deportivos en Carolina del Norte han presentado más de 130 postulaciones para ser sedes de los eventos, que traen multitudes.



La organización ya ha retirado eventos del estado debido a la ley.



Sumado a las empresas que han detenido planes de inversión en el estado, The Associated Press estima que HB2 le costará a Carolina del Norte más de 3 mil 760 millones de dólares en negocios perdidos en los próximos años.