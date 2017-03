Aislamiento no es la solución a desafíos: EPN

SAN JOSÉ, Costa Rica(SUN)

Al participar en la 16 Cumbre de Tuxtla de jefes de Estado y Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación en San José, Costa Rica, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México enfrenta con convicción de retos importantes para construir una nueva relación con Estados Unidos, por lo que pidió a sus pares de Mesoamérica no aislarse y ver por la integración ante los desafíos en la región.“México enfrenta con convicción de retos importantes para construir una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos. Trabajamos conjuntamente para superar diferencias a través del diálogo. Estamos seguros de que alcanzaremos un entendimiento que devenga en resultados positivos para ambas naciones”, dijo.Ante jefes de Estado como Colombia, Guatemala, Panamá y, el anfitrión, Costa Rica, así como los cancilleres de Belice, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, el mandatario mexicano aseguró que mantendrá una estrecha comunicación con los países integrantes, “cuando se traten temas que involucren a la región de Mesoamérica” con Estados Unidos.“Así lo dialogamos con el secretario de Estado de la Unión Americana (Rex Tillerson) durante su reciente visita a México, ocasión en la que él expresó su deseo de trabajar con nuestros países, a fin de lograr beneficios para los habitantes de nuestra región”, recordó.En su participación, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lanzó una crítica a las políticas de medio ambiente y migratoria del gobierno de Donald Trump. El premio Nobel de la Paz 2016 expresó que “el mejor muro que se puede construir es el progreso de Centroamérica y Mesoamérica”, además, llamó a generar un ambiente de cooperación y no de confrontación.En respuesta, en su intervención en la 16 Cumbre de Tuxtla, cuya inauguración estuvo a cargo del mandatario anfitrión de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, el presidente Peña Nieto agradeció las muestras de solidaridad y confianza que ha tenido de Colombia, así como los demás países de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe en los últimos meses.“Hoy, la presencia de todos ustedes demuestra que el diálogo y la apertura son la vía correcta hacia la integración. Sabemos que el aislamiento no es la solución a nuestros desafíos.“Este mecanismo nos ha permitido favorecer el diálogo político, la integración económica y la cooperación para el desarrollo entre nuestros países. Unirnos frente a los retos que compartimos”, expuso.Proyecto conjunto. Los mandatarios y cancilleres reunidos en la Cumbre Tuxtla —que tuvo un solo día de trabajos— se adhirieron a las 10 acciones en materia de salud, seguridad, infraestructura y otras.Asimismo, coincidieron en que la migración es uno de los temas prioritarios que deben ser atendidos.Sobre el tema, Peña Nieto calificó a la migración como la agenda más emblemática y, afirmó, que la falta de oportunidades es una de las causas de dicho problema. Llamó a los países asistentes a ir al fondo del problema de la migración y redoblar esfuerzos en el tema.“Quizá la agenda más emblemática, que como región debemos atender, es la migración. Aquí es prioritario que todos los gobiernos velemos por el absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes, por su integridad física y por su dignidad como personas.“Hoy más que nunca si queremos atender las causas de la migración, los países mesoamericanos debemos ir al fondo del problema, a su origen, que es la falta de oportunidades”, expresó.Pidió a los países integrantes de la cumbre reforzar alianza y redoblar esfuerzos para cumplir la promesa de un mejor futuro y seguir impulsando de forma decidida la prosperidad de la región mesoamericana.Entre los acuerdos de la reunión está la creación de un Consejo Empresarial Mesoamericano para fortalecer los esfuerzos de los países que la integran, así como impulsar una agenda sustentable.El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, también resaltó como temas prioritarios el impulso de las políticas económicas de la mujer, el desarme nuclear y la migración.Por la tarde de este miércoles, el mandatario mexicano sostuvo encuentros por separado con los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales; de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y de Panamá, Juan Carlos Varela.