Trump niega que restricción causó caos en aeropuertos

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump rechazó el lunes que su decreto de inmigración haya causado el caos ocurrido el fin de semana en los aeropuertos de Estados Unidos, afirmando que obedeció a fallas informáticas, manifestaciones y hasta las "lágrimas del senador Schumer".Después, el mandatario se apartó totalmente del interés sobre la agitación del fin de semana relacionada con la inmigración y firmó una orden ejecutiva dirigida a reducir las normativas a los pequeños negocios.Los funcionarios de la Casa Blanca se refirieron al decreto presidencial como el plan "una sí, dos no" que prevé que las agencias gubernamentales que han solicitado una nueva normativa identifiquen dos disposiciones que eliminarían.Trump, que firmó la orden en la Oficina Oval rodeado de líderes de pequeños negocios, dijo que la medida reducirá disposiciones "a gran escala" y la describió como la "medida más grande de su tipo que haya conocido nuestro país".La orden ejecutiva de Trump a favor de los pequeños negocios fue anunciada mientras continuaban las protestas en el país debido al decreto que firmó el mandatario sobre inmigración.El lunes por la mañana, Trump defendió en Twitter su medida sobre los inmigrantes e informó que sólo 109 de 325.000 personas "fueron detenidas y llevadas para interrogatorio". Trump también informó que una acción rápida era importante y informó que todavía "andan sueltos por ahí muchos 'tipos' malos".Con su decreto, Trump suspendió temporalmente, durante 90 días, la llegada de inmigrantes de siete países predominantemente islámicos.Los principales colaboradores de Trump también defendieron la medida y la compararon con la política de 2011 sobre refugiados iraquíes del anterior gobierno.En 2011, el presidente Barack Obama impuso revisiones adicionales a los refugiados iraquíes después de que dos de ellos fueran acusados de delitos de terrorismo en Kentucky.En una entrevista con el programa "Good Morning America" de la ABC, Kellyanne Conway, colaboradora de Trump, afirmó el lunes equivocadamente que la política de 2011 "jamás fue cubierta por la prensa". También describió falsamente la medida como la propia "prohibición" de Obama contra refugiados.Diversos medios, entre ellos The Associated Press, informaron de aquella medida. A diferencia del decreto de Trump, que impuso una prohibición de 90 días a la llegada de personas de siete países de mayoría musulmana, la política de Obama se aplicó específicamente a refugiados iraquíes y nunca prohibió la inmigración.Trump agregó que anunciará a las 8 de la noche el nombre de la persona que eligió para un puesto vacante en la Corte Suprema. El máximo tribunal del país funciona con ocho magistrados desde que falleció el año pasado el juez Antonin Scalia. Obama propuso a Merrick Garland para el puesto, pero el líder republicano del Senado, Mitch McConnel, rechazó el nombramiento.En respuesta a las críticas de que su repentina medida sobre inmigración provocó un caos innecesario en los aeropuertos de Estados Unidos y el extranjero, Trump tuiteó el lunes que "si la prohibición se hubiera anunciado con una semana de anticipación, el 'mal' se habría apresurado a llegar a nuestro país en esa semana".Trump comienza su segunda semana en la presidencia en medio de las críticas globales a sus políticas.Las autoridades de la Unión Europea censuraron la orden de inmigración de Trump y la describieron como un peligroso abrazo al aislacionismo y la desigualdad, mientras que el grupo de asistencia internacional Médicos Sin Fronteras acusó al mandatario de mantener a las personas "atrapadas en zonas de guerra, lo que pone directamente en peligro sus vidas".En Irak, dos legisladores dijeron que el Parlamento ha aprobado una "medida de reciprocidad" que restringe el ingreso de estadounidenses" en el país.