Norcorea se autodeclara "Estado nuclear" capaz de alcanzar a EU con misil

Corea del Norte declaró hoy que culminó su armamento nuclear, con el lanzamiento esta madrugada de su nuevo misil balístico intercontinental capaz de alcanzar a Estados Unidos.



En una declaración, emitida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el gobierno norcoreano celebró el éxito de la prueba de un misil balístico intercontinental Hwasong-15, que calificó como la “culminación del armamento nuclear del país”.



De acuerdo con el reporte de KCNA, el misil lanzado esta madrugada es un ICBM Hwasong-15, capaz de transportar una "ojiva nuclear pesada de gran tamaño" y "atacar todo el territorio continental" de Estados Unidos.



El ensayo fue observado por el propio líder norcoreano, Kim Jong-un, quien declaró que con la prueba se culmina el desarrollo de la “fuerza nuclear estatal”, lo que lo convierte en un “Estado nuclear”, destacó la KCNA, según un reporte de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.



En su declaración “solemne", Corea del Norte destacó que su arma nuclear “no supone una amenaza para ningún país, mientras que sus intereses no sean infringidos”.



La KCNA subrayó que, como una potencia nuclear responsable y un Estado amante de la paz, Corea del Norte realizará todos los esfuerzos posibles para servir al propósito noble de defender la paz y la estabilidad del mundo.



El Ejército de Corea del Sur confirmó este mañana que el misil lanzado este miércoles por la vecina del Norte alcanzó una altitud de unos 960 kilómetros y voló a un ángulo elevado cerca de cuatro mil 500 kilómetros.



Sin embargo, si hubiera sido lanzado con una trayectoria estándar, podría haber volado hasta alrededor de 13 mil kilómetros, poniendo zonas importantes del territorio continental de Estados Unidos a su alcance, según expertos militares surcoreanos.



La carrera de Corea del Norte para el desarrollo de armas nucleares se ha intensificado en los últimos años bajo el régimen del actual líder norcoreano, quien asumió el cargo a finales de 2011, sumando seis ensayos nucleares desde 2006.



El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur (NIS, según sus siglas en inglés) advirtió este miércoles que no descarta la posibilidad de otra prueba nuclear de Corea del Norte, tras su reciente lanzamiento de lo que aparenta haber sido un misil balístico intercontinental (ICBM) mejorado.



Durante su informe ante la Asamblea Nacional, el NIS también confirmó que con la prueba de su primer misil balístico de largo alcance tras las dos últimas en julio, Corea del Norte busca demostrar sus capacidades para atacar el territorio continental estadunidense, expresar su descontento por la implementación de China de las sanciones en su contra y reforzar la unidad interna.



Ante la pregunta sobre una séptima prueba nuclear norcoreana, tras la realizada el 3 de septiembre, un funcionario de alto rango del NIS dijo a los legisladores que "no se excluye la posibilidad".