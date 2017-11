Maduro buscará reelección en 2018: Vicepresidente

CARACAS (AP )

El presidente venezolano Nicolás Maduro aspira a reelegirse en los comicios presidenciales de 2018, dijo el miércoles el vicepresidente Tareck El Aissami.



En un acto con candidatos del oficialismo a las 18 alcaldías del estado central de Aragua, El Aissami se mostró eufórico por los recientes éxitos electorales del partido de gobierno y agregó que en los comicios presidenciales del año entrante se espera una gran victoria con la reelección de Maduro, quien no se ha pronunciado abiertamente sobre esa posibilidad.



El mandato de Maduro -heredero político del ahora fallecido Hugo Chávez- termina a comienzo de 2019.



Los partidarios de Maduro vienen de ganar 18 de las 23 gobernaciones en los comicios regionales de octubre pasado, cuyos resultados tomó por sorpresa a los analistas debido a que las principales encuestas locales daban como favorita a la oposición debido al descontento de muchos en relación a la gestión Maduro, en particular en el área económica.



La popularidad de Maduro ronda en 20%, según los sondeos, en buena medida, como consecuencia de una inflación que podría cerrar el año en 1.000%, severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.



El Aissami además se mostró confiado en que los candidatos oficialistas ganarían la mayoría de las 335 alcaldías del país en los comicios municipales del próximo 10 de diciembre.



Las elecciones de alcaldes fueron convocadas por la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por oficialistas y que los adversarios de Maduro consideran ilegítima. En respuesta a la convocatoria y en medio de denuncias de numerosas irregularidades en la elección de gobernadores, los principales partidos opositores no inscribieron candidatos para esos comicios por considerar que el sistema electoral es "fraudulento".



Cientos de opositores, algunos al margen de sus partidos, registraron su postulación.