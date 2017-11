Trump retuitea videos contra los musulmanes

WASHINGTON D.C. (AP )

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq — Jayda Fransen (@JaydaBF) 28 de noviembre de 2017

El presidente Donald Trump retuiteó el miércoles una serie de videos que supuestamente muestran actos de violencia cometidos por musulmanes.Trump envió los mensajes el miércoles por la mañana. Los videos fueron publicados originalmente por Jayda Fransen, la segunda al mando de Britain First, un grupo marginal de ultraderecha que ganó presencia gracias a la atención que le presta el presidente estadounidense.Las descripciones dicen: “VIDEO: ¡Turba islamista arroja a niño adolescente de un techo y lo mata a golpes!” “VIDEO: ¡Musulmán destruye estatua de la Virgen María!” “VIDEO: ¡Migrante musulmán golpea a chico holandés en muletas!”.Britain First (Gran Bretaña Primero) se opone al multiculturalismo y lo que llama la “islamización” del país.Ha presentado candidatos en elecciones nacionales y locales con escaso éxito y hace campaña contra la construcción o ampliación de mezquitas.Trump retuiteó los videos sin explicación. Se pronunció en duros términos contra los musulmanes durante la campaña electoral y ha intentado vedar el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes de ciertos países musulmanes.Fransen respondió inmediatamente en Twitter: “¡DONALD TRUMP EN PERSONA HA RETUITEADO ESTOS VIDEOS Y TIENE ALREDEDOR DE 44 MILLONES DE SEGUIDORES! ¡DIOS TE BENDIGA TRUMP! ¡DIOS BENDIGA A ESTADOS UNIDOS!”.Fransen está acusada de acoso religioso agravado con la distribución de panfletos y videos durante un juicio penal meses atrás.También se la acusa de “palabras o conducta amenazante, abusiva o insultante” a raíz de un discurso que pronunció en agosto en Irlanda del Norte. Se encuentra libre bajo fianza.El año pasado fue condenada a pagar una multa por acoso religioso agravado al insultar a una mujer musulmana que vestía hijab.Los retuits de Trump recibieron la condena de Brendan Cox, cuya esposa, la legisladora británica Jo Cox, fue asesinada el año pasado por un ultraderechista.Cox tuiteó: "Trump ha legitimizado la ultraderecha en su propio país, ahora intenta hacerlo en el nuestro. La difusión del odio tiene consecuencias y el presidente debería sentir vergüenza”.El periodista de televisión Piers Morgan tuiteó a su vez: “Buenos días, Sr. Presidente @realDonaldTrump - ¿cómo demonios se le ocurre retuitear un montón de videos no verificados de Britain First, una banda de repugnantes extremistas de ultraderecha?”.“Por favor, BASTA de estas locuras y retire sus retuits”.