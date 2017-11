Tampa: Joven acusado de matar a 4 personas sin motivo fue detenido

TAMPA, Florida(AP)

Un recién graduado universitario que ha sido acusado de cuatro asesinatos que aterrorizaron a un vecindario de Tampa "no tenía ningún motivo aparente" y utilizó la mismo arma para matar a personas inocentes cerca de paradas de autobús, dijo el miércoles el jefe de policía.La aclaración del caso, que duró 51 días, ocurrió cuando el sospechoso, Howell Emanuel Donaldson, de 24 años, llevó un arma cargada a su trabajo en un McDonald's y le pidió a un compañero que lo sostuviera, declararon las autoridades.Los empelados en el restaurante de comida rápida reportaron el arma a un oficial de policía que estaba haciendo un papeleo en el lugar, iniciando una investigación que relacionó a Donaldson con el arma utilizada en los crímenes.Las autoridades también dijeron que los datos de ubicación del teléfono celular de Donaldson lo pusieron en la escena de al menos tres de los asesinatos."El arma es lo que necesitábamos", informó el jefe de policía, Brian Dugan, en una conferencia de prensa rodeada de familiares de las víctimas.El arresto de la noche a la mañana alivió a una comunidad al borde de un aparente asesino en serie que atacó a tres personas cerca de las paradas de autobús después del anochecer del mes pasado.La policía había lanzado un video de vigilancia en blanco y negro que mostraba a un hombre con una sudadera con capucha como posible sospechoso, y en Halloween el temor era tan grande que la policía escoltó a los niños mientras pedían dulces.El informe del arresto dio a conocer que la policía encontró ropa dentro del auto de Donaldson que era similar a la que usó una persona vista en un video de vigilancia la noche del primer tiroteo.Donaldson declaró a los investigadores que no estaba familiarizado con el vecindario donde ocurrieron los tiroteos. Luego pidió un abogado, pero los registros de arresto no incluyen uno. El jefe dijo que no sabía si todavía tenía un abogado.Donaldson se graduó de la Universidad de St. Johns en Nueva York en enero de 2017, según el portavoz de la escuela, Brian Browne.Fue un walk-on para el equipo masculino de baloncesto durante la temporada 2011-12, pero nunca jugó en un juego, dijo Browne.La policía de Nueva York dijo que Donaldson había sido arrestado en mayo de 2014, pero que el arresto fue sellado y no había detalles disponibles.El jefe de policía de Tampa dio a conocer que las autoridades no han podido determinar por qué Donaldson eligió el vecindario de Seminole Heights.Los residentes y la policía habían estado nerviosos desde el 9 de octubre, cuando Benjamin Mitchell, de 22 años, murió de un disparo.Las autoridades dijeron que Donaldson legalmente compró el arma en una tienda de armas unos días antes del asesinato.El 11 de octubre, Mónica Hoffa, de 32 años, fue asesinada.Y el 19 de octubre, Anthony Naiboa, de 20 años, fue asesinado después de tomar el autobús equivocado a casa desde su nuevo trabajo.El 14 de noviembre, Ronald Felton, de 60 años, fue asesinado.Todas las víctimas de octubre estaban subiendo o bajando de un autobús de la ciudad, o estaban en una parada de autobús cuando les dispararon, dijo la policía.Dugan dijo que el departamento había recibido más de 5 mil denuncias. Agradeció a quienes llamaron en el consejo que condujo al arresto de Donaldson.