Fijan audiencia para anular fallo contra Arpaio

PHOENIX, Arizona(AP )

La jueza que presidió el caso penal contra Joe Arpaio dijo el martes que no puede emitir una determinación sobre el intento del ex jefe policial para que se deseche el fallo de ella en el que explica su veredicto de culpabilidad hasta que los fiscales tengan una oportunidad de dar su opinión acerca de la solicitud.



La jueza federal de distrito Susan Bolton programó una audiencia para el 4 de octubre con el fin de que los abogados de ambas partes argumenten en torno a la solicitud de sobreseer el detallado fallo en el que se explica la manera en la que Bolton encontró a Arpaio culpable de desacato a la corte.



El presidente Donald Trump indultó el viernes a Arpaio de su declaración de culpabilidad por el delito menor de desobedecer intencionalmente una orden emitida en 2011 por otro juez federal, la cual exigía que detuviera sus patrullas de tráfico enfocadas en detener a inmigrantes no autorizados.



Arpaio reconoció haber prolongado los patrullajes, pero insistió en que su desobediencia no fue intencional. También culpó a uno de sus exabogados por no explicarle adecuadamente la importancia de la orden.



Ahora el ex jefe policial de Phoenix le solicita a Bolton la anulación formal de la declaración de culpabilidad que Trump ya perdonó, y va incluso más allá al pedirle que deseche la decisión de 14 páginas.



En su fallo, la jueza citó entrevistas de televisión y comunicados de prensa en los que Arpaio realizó comentarios acerca de mantener los patrullajes, a pesar de que sabía que ya no le eran permitidos.