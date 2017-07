Trump amenaza con suspender subsidios a las aseguradoras

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump amenazó el sábado nuevamente con cancelar los subsidios a las aseguradoras a menos que los legisladores revoquen y reemplacen la ley de salud promulgada por el ex presidente Barack Obama.



Aparentemente frustrado porque el Senado controlado por los republicanos no pudo aprobar el viernes una propuesta para revocar partes de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, Trump tuiteó: "Si no se aprueba rápidamente una nueva propuesta de ley de cuidado de salud, ¡Los SUBSIDIOS para las aseguradoras y los SUBSIDIOS para los miembros del Congreso terminarán muy pronto!".



Ningún demócrata votó en favor de la iniciativa republicana.



Revocar y reemplazar el Obamacare ha sido la estrella que ha guiado a los republicanos desde que Obama promulgó la ley en el 2010. Esa meta, que fue una de las promesas principales de la campaña de Trump, sigue lejos de ser alcanzada incluso ahora que los republicanos son la mayoría en ambas cámaras del Congreso y controlan la Casa Blanca. El tema ha predominado en los primeros meses de la presidencia de Trump.



Pero el líder de la bancada mayoritaria del Senado, el republicano Mitch McConnell, que representa a Kentucky, dijo después de que su propuesta fue derrotada que la próxima semana se dedicará a otros asuntos legislativos.



Los subsidios son requeridos bajo la ley. Suman unos 7.000 millones de dólares al año y ayudan a reducir los deducibles y los co-pagos a los consumidores de bajos ingresos.



Pero los republicanos de la cámara baja han cuestionado, a través de una demanda, si es que la ley estipula específicamente que el Congreso asigne una partida para los fondos, como lo ordena la constitución. Trump solo ha garantizado los pagos hasta este mes, que termina el lunes.



El mandatario dijo previamente que el Obamacare dejaría de funcionar inmediatamente si se paran esos pagos.



El líder de la bancada minoritaria del Senado, el demócrata Chuck Schumer, que representa a Nueva York, dijo que tal medida encarecería el cuidado médico aún más.



"Si el presidente se rehúsa a hacer los subsidios en los que se reparten costos, todos los expertos dicen que las primas subirán y el cuidado de la salud será más caro para millones de estadounidenses", dijo Schumer el sábado en un comunicado. "El presidente debería dejar de jugar con la vida y los cuidados médicos de la gente, comenzar a liderar y por fin empezar a actuar de manera presidencial".