He traído un "cambio profundo" a Washington: Trump

HARRISBURGH, Pennsylvania

El presidente Donald Trump celebró el sábado su día número 100 en la Casa Blanca afirmando que ha aplicado medidas históricas de su agenda, renovando sus promesas sobre salud pública e impuestos y atacando a los medios noticiosos por engañar a los estadounidenses.



"Mi única lealtad es con ustedes, nuestros maravillosos ciudadanos", señaló Trump en su discurso semanal por radio e Internet. "En tan sólo 14 semanas mi gobierno ha traído un cambio profundo a Washington".



Ante sus partidarios en un acto vespertino en Pennsylvania, el presidente promovió el poder y el patriotismo estadounidenses, al tiempo que hizo énfasis en prioridades como las fábricas del país, mejores acuerdos comerciales para Estados Unidos, un muro en la frontera con México y un plan de recorte de impuestos que aún no está definido.



“Ya no vamos a permitir que otros países se aprovechen de nosotros”, afirmó en Harrisburg en el Complejo y Centro de Exposiciones del Pennsylvania Farm Show.



Los eventos del centésimo día de Trump en el poder fueron realizados en un estado políticamente importante que él ganó con el 48% de los votos. Fue la primera vez que Pennsylvania votó por un candidato republicano a la presidencia desde George H.W. Bush en 1988.



Trump visitó la fábrica de herramientas AMES en el condado Cumberland, de Pennsylvania, que elabora palas desde 1774. Con ese telón de fondo, firmó un decreto con el que ordena al Departamento del Comercio y a la Oficina del Representante Comercial realizar un estudio de los acuerdos comerciales del país. La meta es determinar si Estados Unidos está siendo tratado equitativamente por sus socios comerciales y la Organización Mundial de Comercio, integrada por 164 países.



El acto de Trump del sábado por la noche en Harrisburg ofreció una recapitulación familiar de lo que él y sus asistentes han catalogado durante días como sus éxitos de gobierno, incluida la exitosa nominación de Neil Gorsuch a la Corte Suprema, sus selecciones de funcionarios en su gabinete y la aprobación para que se construya el oleoducto Keystone XL.



El presidente inició su discurso con un tono agrio, al hacer notar que no acudiría en la noche a la cena de la Asociación de Corresponsales para la Casa Blanca y lanzó un feroz ataque contra los medios noticiosos. Ante los aplausos, acusó a los medios de dar "noticias falsas" y dijo que, si su función era ser honestos y decir la verdad, entonces merecían "una enorme calificación reprobatoria".



"No podría sentirme más emocionado por hallarme a más de 100 millas de distancia del pantano de Washington", aseguró, "pasando tiempo con todos ustedes y con un público mucho más amplio y mucho mejores personas, ¿cierto?"



Mientras tanto, el lanzamiento de un misil de prueba de parte de Corea del Norte el sábado enfatizó el constante desafío de ese país contra Estados Unidos, China y otras naciones, algo sobre lo que Trump tuiteó: "¡Malo!". Cuando se le preguntó durante una entrevista para el programa "Face the Nation" de la cadena CBS si tomaría medidas militares después de una prueba nuclear de las fuerzas norcoreanas, Trump respondió: "No lo sé. Es decir, ya veremos".



Al llegar a sus primeros 100 días de gobierno, las encuestas muestran que los partidarios de Trump durante la campaña se mantienen de su lado en su mayor parte.