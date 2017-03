Demandan ambientalistas contra acciones climáticas de Trump

CHICAGO (AP )

Grupos ambientalistas que se comprometieron a combatir los planes del presidente Donald Trump para revertir las medidas implementadas por su predecesor para frenar el calentamiento global, cumplieron el miércoles su promesa, al unirse a una tribu indígena estadounidense en una demanda ante una corte federal para bloquear una orden que levanta las restricciones a la venta de carbón de tierras federales.El año pasado, el Departamento del Interior impuso una suspensión a las nuevas licitaciones para explotación de carbón en tierras federales, con el fin revisar los impactos al cambio climático por la quema del combustible, y si los contribuyentes obtenían un beneficio justo.Sin embargo, el martes Trump firmó un extenso decreto en el que se incluye el levantamiento de la moratoria y también inició una revisión del plan insignia del ex presidente Barack Obama para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero en las termoeléctricas impulsadas por carbón.Los ambientalistas afirman que levantar la moratoria empeorará el cambio climático y permitirá que el carbón se venda a precios injustamente bajos."Realmente es solo una plegaria para una industria en agonía", dijo Jenny Harbine, una abogada de Earthjustice que interpuso la demanda en la Corte Federal de Distrito en Montana, a nombre de la tribu Northern Cheyenne, el Sierra Club y el Centro para la Diversidad Biológica.La Casa Blanca no respondió de inmediato a un e-mail enviado para solicitar comentarios sobre la demanda. El Departamento de Justicia declinó comentar al respecto.Grupos ambientalistas se han preparado durante meses para combatir las medidas ambientales del gobierno federal, contratando más abogados y recaudando fondos. Trump, quien ha dicho que el calentamiento global es una "farsa" inventada por los chinos, declaró durante su campaña que anularía los planes climáticos de Obama para devolver empleos a la industria del carbón.Los activistas también señalaron que buscarán movilizar la oposición pública al decreto, e indicaron que esperan una respuesta por parte de los estadounidenses preocupados por el cambio climático."La mayoría de la gente no eligió a Trump para hacer esto", dijo David Goldston, director de asuntos gubernamentales en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales. "Encuesta tras encuesta se revela que el público respalda las acciones climáticas".Una encuesta difundida en septiembre reveló que el 71% de los estadounidenses quiere que el gobierno federal haga algo respecto al cambio climático, incluyendo un 6% que piensan que el gobierno debería actuar a pesar de que no están seguros de que el cambio climático sea real. Dicho estudio, en el que también se reveló que la mayoría de los estadounidenses están dispuestos a pagar un poco más al mes por combatir el calentamiento global, fue realizado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el Instituto de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago.