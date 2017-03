Hombre afirma que fue obligado a robar joyería de Las Vegas

LAS VEGAS(AP )

Un hombre de 20 años de edad asegura que fue llevado por la fuerza desde la Ciudad de México hacia Las Vegas —bajo la amenaza de que se lastimaría a su familia— para participar como vigía enmascarado durante el robo a la joyería de un casino el fin de semana pasado, dijo un fiscal el miércoles.



Sebastián González le dijo a la policía que se le dio una identificación falsa, una pistola de juguete y una máscara rosada para participar en el robo, en el que rompieron con un martillo los aparadores para saquear la joyería Tesorini, lo que generó reportes de disparos la mañana del sábado en el hotel y casino Bellagio.



"Se tiene que hacer mucho seguimiento", dijo el fiscal John Giodani a las afueras del tribunal. "Y aún hay tres sospechosos relevantes".

Al interior de la corte, González llevaba grilletes y estuvo acompañado por un intérprete al español. Reconoció que entendía los cargos en su contra.



El juez de paz de Las Vegas, Eric Goodman, dijo que no fijará una fianza hasta que conozca la ciudadanía de González.



"No tengo ninguna información sobre él", le dijo el juez a la abogada de oficio de González, Kelli DeVaney-Sauter. "Ni siquiera sé si es ciudadano".



González fue arrestado luego de una desenfrenada persecución en el estacionamiento del Bellagio tras el ingreso forzoso a la 1 a.m. del sábado, según un reporte policiaco. El lugar de nacimiento registrado de González es Los Ángeles.



En una entrevista grabada, González les dijo a los detectives que viajó en camión desde la Ciudad de México hasta Arizona, luego de que personas en México lo amenazaron con lastimar a su familia si no seguía sus instrucciones.



Ya en Las Vegas, asegura que se le ordenó rentar habitaciones en dos moteles de bajo costo, y ahí se encontró con otros tres hombres. Le dijo a la policía que le entregaron una máscara rosa equipada con un audífono, y un teléfono celular y le ordenaron que montara guardia mientras los demás ingresaban a la joyería. Tenían la orden de tomar relojes costosos "que dijo que posteriormente vendería en México hasta por dos millones de dólares", según el reporte de la policía.



La policía no ha revelado qué objetos se llevaron durante el robo.