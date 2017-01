EU mantendrá prohibición a inmigrantes de 7 países

WASHINGTON D.C. (AP)

Estas son las últimas noticias sobre el decreto del presidente Donald Trump, que impide la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y otras acciones contra la inmigración.



Una alta asesora del presidente Donald Trump dijo que una orden de emergencia interpuesta por una juez federal "realmente no afecta" sus intentos para impedir temporalmente la entrada a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes.



Kellyanne Conway dijo al programa dominical "Fox News Sunday" que la orden de emergencia emitida por una juez federal, que prohíbe temporalmente que Estados Unidos deporte a personas de las naciones sujetas a la prohibición de Trump, "realmente no afecta a la orden ejecutiva".



Según Conway, la orden de Trump es "prevenir, no detener" y aseguró que solo un porcentaje muy pequeño de viajeros se ha visto afectado.

Conway opinó que eso es un "pequeño precio a pagar" para mantener la seguridad del pueblo estadounidense.



La orden de emergencia fue emitida el sábado en la noche por la juez de distrito de Estados Unidos Ann Donnelly en Nueva York, después de que abogados de la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por los Derechos Individuales, ACLU por sus siglas en inglés) presentaron una petición en nombre de ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana que fueron detenidos en aeropuertos de todo el país coincidiendo con la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump.