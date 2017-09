Atacan en Afganistán a secretario del Pentágono

CIUDAD DE MÉXICO()

Militantes afganos intentaron disparar a un avión donde viajaba el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, al llegar al Aeropuerto de Kabul, en Afganistán, de acuerdo con el diario inglés The Guardian.



La zona Sur de Camp Sullivan fue atacada por granadas y morteros, y al menos una veintena de cohetes golpearon el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai.



Mattis había llegado horas antes al lugar, pero, según un comunicado del grupo Talibán, el ataque estaba dirigido a él. El autodenominado Estado Islámico también se proclamó responsable.



Los supuestos atacantes se refugiaron en las cercanías y luego se enfrentaron con la Policía, lo que dejó al menos cuatro muertos, tres de ellos terroristas, y once heridos.



REFRENDA APOYO



En el país, Mattis refrendó el apoyo de Estados Unidos a la OTAN para pacificar la zona.



"Más tropas estadounidenses junto a contribuciones adicionales de los aliados dejan claro que no vamos a dejar esta pelea", dijo Mattis en una rueda de prensa tras reunirse con Gani y Stoltenberg, con quien había llegado previamente a las instalaciones de la Misión de la OTAN en Kabul.



NUEVA ESTRATEGIA



En su primer viaje a Kabul tras el anuncio en agosto del presidente, Donald Trump, de la nueva estrategia militar hacia Afganistán, Mattis aseguró que la incertidumbre ha sido sustituida por certidumbre en cuanto se refiere a la presencia de las tropas estadounidenses en el país.



Estados Unidos mantiene alrededor de 11 mil militares en este momento en Afganistán, la mayor parte de ellos integrados como parte de la misión de apoyo y capacitación de la OTAN a las fuerzas afganas.