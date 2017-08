Arpaio critica a adversarios y a la juez que lo culpó

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Liberado tras su perdón presidencial, un envalentonado Joe Arpaio criticó a sus adversarios y a la juez que lo encontró culpable de un crimen.



El ex sheriff dijo en un tono desafiante que "no hizo nada malo" y cuestionó si su juez era justo.



Sus comentarios se produjeron después de que el presidente Donald Trump tomó una postura similar al defender su perdón del viernes, culpando a la administración Obama por los problemas de Arpaio y llamándolo un "patriota" que luchó contra la inmigración ilegal.



"Pensé que lo trataron de una manera increíblemente injusta", dijo Trump.



Arpaio llamó a la juez de distrito de Estados Unidos, Susan Bolton, sesgada y cuestionó el creciente número de críticos en todo Estados Unidos que denunciaron su perdón como una recompensa política por haber sido uno de los primeros partidarios de la campaña de Trump.



"¿Por qué están hablando en este momento? He sido sheriff durante 24 años. ¿Están saliendo en contra de mí por un juez sesgado? ", dijo Arpaio a The Associated Press en una entrevista telefónica.



Arpaio, quien fue votado para que dejara el cargo el año pasado, declinó a explicar cómo cree que la juez actuó injustamente contra él, diciendo solamente que "todo está documentado - el prejuicio y todo lo demás".