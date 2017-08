Ataca Trump al País; SRE revira

CIUDAD DE MÉXICO()

El presidente de EU, Donald Trump, señaló ayer a México de ser uno de los países con mayor criminalidad en el mundo e insistió en que pagará por el muro fronterizo.



Además, acusó al País de, supuestamente, plantear un papel difícil en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).



REFUTA SRE



La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aseguró que la determinación de no pagar el muro no es parte de la estrategia del País.



"Como ha sostenido siempre el Gobierno de México, nuestro País no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México", expuso la dependencia en un comunicado.



La SRE afirmó, además, que la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre México y EU es un problema compartido que sólo terminará si se elimina la alta demanda de drogas en EU.



La dependencia aseguró también que la posición de México en la mesa de renegociación del Tlcan ha sido y será seria y constructiva.