Cientos de venezolanos hacen fila para ingresar a Ecuador

QUITO(AP)

Cientos de venezolanos portando tan solo maletas de mano hacen largas filas frente a los puestos migratorios para intentar ingresar a Ecuador, donde esta semana se aumentó la cantidad de ventanillas para atender la mayor demanda.



La jefa de la Unidad de Control Migratorio de Rumichaca en la frontera con Colombia, Gladys Yambay, dijo a The Associated Press que “estamos con 14 ventanillas. Nos tocó aumentar por la situación presentada en este punto de control. Antes teníamos 10 ventanillas”.



Agregó que la mayoría de quienes ingresan a Ecuador a través de ese puesto fronterizo son venezolanos.



Según la misión Scalabriniana, una organización de protección de los derechos de los inmigrantes, “el flujo migratorio de personas venezolanas ha incrementado considerablemente” y “entre 300 a 400 personas diarias” se presentan al control migratorio de Rumichaca.



Organizaciones de derechos humanos estiman que en los últimos cinco años unos 28 mil venezolanos ingresaron a Ecuador y no registraron su salida del país.



Este domingo los venezolanos acudirán a la urnas convocados por el presidente Nicolás Maduro para elegir a los representantes a la Asamblea Constituyente que tiene el objetivo de reformar la constitución, lo que la oposición considera una vía para instaurar un gobierno de facto.



Desde el año 2000 Ecuador ha sido un polo de atracción para los inmigrantes, sobre todo cubanos, por la vigencia del dólar de Estados Unidos como moneda de curso legal. El flujo aumentó después de 2007 tras la llegada al poder del presidente Rafael Correa y la eliminación del requisito de visa para muchos países. En 2013 se comenzó a exigir visa a los cubanos y el flujo de ciudadanos de la isla bajó notablemente.



Durante los 10 años de gobierno de Correa, que finalizaron en mayo, Ecuador fue un aliado permanente de Venezuela.