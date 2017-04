Evaluará Trump acuerdos comerciales en su día 100 en el poder

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump pasará su día 100 en el cargo arremetiendo contra los acuerdos comerciales en uno de los estados que contribuyó en su inusitada victoria electoral.



Se prevé que el presidente firme un decreto el sábado que ordena al Departamento del Comercio y a la Oficina del Representante Comercial a realizar un minucioso estudio de los acuerdos comerciales de la nación a fin de determinar si Estados Unidos está siendo tratado equitativamente por sus socios comerciales y la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual está integrada por 164 países.



Es una de las dos medidas ejecutivas que el mandatario firmará en una fábrica de palas en el condado Cumberland de Pennsylvania, el tipo de lugar que impulsó su inesperado triunfo.



En la semana pasada ha habido mucha actividad en la Casa Blanca mientras Trump y su equipo tratan de acumular logros y cumplir con sus promesas de campaña antes de llegar a la marca simbólica de 100 días en el poder. Además de la visita a la fábrica de herramientas Ames, que ha fabricado palas desde 1774, el presidente sostendrá uno de sus característicos actos de campaña en Harrisburg para coronar la ocasión.



Es un retorno a los fundamentos de parte de un presidente que en días recientes se ha visto reflexivo sobre su término hasta ahora.



Esta semana, Trump anunció sus intenciones de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan). Asimismo, dijo que empezaría a renegociar un tratado de libre comercio con Corea del Sur, con el que estados Unidos tiene un importante déficit comercial.



"No pasa un día sin que el presidente discuta algún aspecto del acuerdo", declaró el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en la Casa Blanca el viernes.



Los decretos que se firmarían el sábado serían los 31ro y 32do de Trump desde que llegó a la presidencia, la mayor cantidad que haya firmado un presidente estadounidense en sus primeros 100 días desde la Segunda Guerra Mundial. Es una notable desconexión con la retórica que Trump mantuvo durante su campaña, cuando criticó fuertemente a su predecesor por el uso de tal medida, que tiene el beneficio de no necesitar la aprobación del Congreso.



La más importante de las dos órdenes dará al Departamento del Comercio y a la Oficina del Representante Comercial 180 días para identificar violaciones y abusos dentro de los acuerdos comerciales del país y para recomendar soluciones.



Ross indicó que la OMC, el organismo con sede en Ginebra que regula los acuerdos comerciales a nivel mundial, es burocrática y anticuada y necesita una reforma. Ross minimizó la posibilidad de que Estados Unidos considere abandonar la organización pero no lo descartó.



"Como toda organización multilateral, siempre existe el potencial de modificar las reglas", subrayó.



El gobierno estadounidense argumenta que la competencia injusta con China y otros socios comerciales ha eliminado millones de empleos en fábricas en Estados Unidos. Ross aseguró que la insatisfacción con las políticas comerciales es una razón por la que los votantes optaron por Trump.