Trump no impugnará fallo a favor de ciudades santuario

SAN FRANCISCO, EU(AP )

El gobierno del presidente Donald Trump anunció a dos condados de California que por ahora no planea buscar un fallo judicial que restablezca de inmediato la orden ejecutiva del mandatario para retirar los fondos a comunidades que limiten su cooperación con las autoridades migratorias.



Documentos de la corte presentados el viernes y firmados por fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que el gobierno ha indicado a los condados de Santa Clara y San Francisco que de momento no considera buscar que la orden del juez federal de distrito William Orrick sea anulada.



Orrick bloqueó el martes el decreto presidencial que quitaría fondos federales a las “ciudades santuario”, y argumentó que el presidente no podría fijar nuevas condiciones al gasto aprobado por el Congreso.



La decisión parece tener la intención de dar al gobierno federal más tiempo para responder las demandas de Santa Clara y San Francisco.

Trump dijo que el fallo de Orrick es "ridículo" y prometió llevar el caso ante la Corte Suprema.