Trump mete reversa y renegociará el TLC

WASHINGTON D.C. (Agencias)

El presidente Donald Trump aseguró que cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) sería un shock bastante grande para el sistema, por lo que Estados Unidos le dará una oportunidad a la renegociación del acuerdo comercial.



“He decidido que en lugar de cancelar el TLC, que sería un shock bastante grande para el sistema, vamos a renegociarlo”, dijo Trump en breves comentarios a la prensa dentro de la Casa Blanca.



“Ahora bien: Si no puedo hacer un acuerdo justo para Estados Unidos, lo que quiere decir un acuerdo justo para nuestros trabajadores y nuestras compañías, voy a cancelar el TLC. Pero vamos a darle a la renegociación una buena y fuerte oportunidad”, añadió.



Recibe al argentino Macri



Trump hizo sus comentarios a pregunta expresa de la prensa al inicio de un encuentro con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, de visita la Casa Blanca.



Más temprano, Trump había dicho por Twitter haber acordado con los líderes de México y Canadá cancelar el TLC de no lograrse una buena renegociación del acuerdo comercial, vigente desde 1994.



Su mensaje se produce tras una serie de mensajes contradictorios sobre el TLC.

Diversas fuentes de la Casa Blanca habían informado que el Mandatario de Estados Unidos estudiaba emitir una orden para salir del acuerdo.



Más tarde, tanto Trump como sus pares, el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro Justin Trudeau, emitieron comunicados en que informaron haber hablado sobre el TLC.



En su comunicado, la Casa Blanca informó ayer que Trump había accedido a no cancelar la presencia de Estados Unidos en el TLC por el momento.