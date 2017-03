VIDEO: Encuentran a hombre desaparecido dentro de una pitón

(SUN)

Pobladores de una villa de la isla de Sulawesi, en el Oeste de Indonesia, aseguran que, luego de buscar a un hombre desaparecido por días, lo encontraron dentro del estómago de una pitón, la cual tuvieron que abrir para identificar y recuperar su cuerpo, informó el portal indonesio Tribun Timur.Un video muestra el momento en el que el grupo de aldeanos encuentra a la pitón de siete metros de largo con un enorme bulto en el estómago. No imaginaban la sorpresa al abrir con un cuchillo el estómago del animal y encontrar el cuerpo de su vecino, que desapareció el pasado domingo.Akbar Salubiro, de 25 años, se había puesto a trabajar en la cosecha de aceite de palma en la isla de Sulawesi, el domingo por la noche. Pero cuando no regresó a casa, amigos y parientes comenzaron a buscarlo la noche siguiente. El lunes por la noche, el grupo de búsqueda encontró a la pitón gigante extendida en el jardín trasero de Akbar con una protuberancia gigante en su estómago, informó el portal Tribun Timur.Los lugareños se reunieron en torno a un hombre, que utilizó un cuchillo de caza de 20 centímetros para abrir la serpiente y aseguran que, dentro de su estómago se encontraba el cuerpo sin vida de Akbar.Las increíbles imágenes, que aún no han sido verificadas, muestran el cadáver siendo lentamente liberado de la piel de la serpiente.El secretario del pueblo, Salubiro Junaidi, dijo que “la gente había oído gritos desde el palmeral la noche anterior a que Akbar fue encontrado en el estómago de la serpiente”."Cuando la serpiente fue capturada, las botas que Akbar llevaba estaban claramente visibles. Un residente cortó el vientre de la serpiente y Akbar estaba ahí, sin vida”, declaró. Las pitones reticuladas asfixian a sus víctimas antes de tragarlas enteras.