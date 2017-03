Iraq: EU niega relajar reglas para evitar muertes civiles

BAGDAD(AP )

Los ataques aéreos estadounidenses posiblemente fueron un factor en la muerte de decenas de civiles a principios de este mes en Mosul, reconocieron el martes autoridades militares de Iraq y Estados Unidos, pero negaron que se hayan relajado las reglas para evitar dichos incidentes pese al reciente incremento de bajas civiles.



Hablando desde Bagdad con reporteros reunidos en el Pentágono, el máximo comandante de las fuerzas estadounidenses en Iraq dijo que una investigación abierta podría revelar una explicación más complicada a la explosión del 17 de marzo que, de acuerdo con residentes, mató a por lo menos 100 personas, y se incluye la posibilidad de que miembros del Estado Islámico hayan llenado el edificio de explosivos luego de obligar a que los civiles ingresaran al lugar.



El teniente general del ejército, Stephen Townsend, dijo que el reciente aumento de bajas civiles en Mosul era "bastante predecible" debido a los vecindarios que defienden los combatientes del Estado Islámico están densamente poblados. Pero dijo que no se pueden atribuir los decesos civiles al relajamiento de las reglas de combate militar de Estados Unidos, y que Washington no ha decidido tolerar mayor riesgo para los civiles en sus ataques aéreos.



Amnistía Internacional dijo el martes que el creciente número de víctimas indica que la coalición que encabeza Estados Unidos no ha tomado las precauciones adecuadas al realizar ataques para ayudar a las fuerzas iraquíes que intentan retomar la ciudad.



Townsend reconoció que Estados Unidos realizó múltiples bombardeos en la zona de las explosiones. Eso, aunado a las indagaciones iniciales realizadas por peritos estadounidenses que visitaron el lugar, lo llevaron a declarar: "Mi evaluación inicial es que posiblemente fuimos un factor en dichas bajas".



Pero Townsend dijo que el tipo de municiones que utilizó Estados Unidos durante los ataques no habrían sido capaces de derribar todo el edificio, lo que genera preguntas sobre el nivel de participación de Estados Unidos. Dijo que las autoridades estadounidenses evalúan la posibilidad de que el Estado Islámico haya obligado a los civiles a reunirse en ese lugar y actuar como escudos humanos o provocado un ataque estadounidense.